Internament en règim tancat per als dos menors detinguts per l'homicidi a Manresa

El Jutjat de Menors ha acceptat aquest dimecres l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts per la mort a ganivetades dimarts d’un home a Manresa. Després de la petició del fiscal de menors de guàrdia, els dos detinguts ingressaran provisionalment al centre de justícia juvenil Can Llupià, un d'ells amb tractament terapèutic.
La investigació continua oberta per determinar amb exactitud què va passar i establir les circumstàncies de la mort. Tot i que aquest dimecres el cas ha fet un pas endavant després de la reconstrucció dels fets dels Mossos, que han confirmat que el crim va originar-se en una baralla entre un grup de quatre joves i la víctima, que també anava acompanyada. En un moment de l'enfrontament, quan, segons la investigació, Carles Vilajosana estava d'esquena, un dels agressors li va clavar un ganivet directament al cor, provocant-li una mort gairebé instantània.
Segons ha explicat El País, un dels joves detinguts, de 15 anys, ja havia ingressat en un centre de menors acusat de robatori violent, temptativa d'homicidi i lesions el mes de maig. L'altre detingut, de 16 anys, feia un mes que havia sortit d'un centre de menors.
Natura de les penes i execució del compliment
La diferència filosòfica fonamental del Codi Penal de menors és que no cerca el simple càstig o la retribució, sinó la sanció educativa i la reinserció social. Per als joves d'entre 14 i 17 anys processats per delictes greus com l'homicidi o l'assassinat, la llei fixa un sostre d'internament en règim tancat de 5 anys per norma general. Tanmateix, aquesta mesura pot elevar-se excepcionalment fins als 8 anys d'internament tancat en nois de 16 i 17 anys, als quals s'afegiria una etapa posterior de llibertat vigilada, en aquells casos que presentin una gravetat extrema.
Pel que fa al lloc de compliment, els condemnats no ingressen en un centre penitenciari ordinari sinó en un Centre Educatiu de Menors, com Til·lers o El Segre, sota la gestió de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. En cas que els joves compleixin la majoria d'edat mentre s'executa la mesura, continuen al mateix centre de menors, tot i que si arriben als 21 anys i encara els queda condemna pendent, el jutge té la facultat d'ordenar el seu trasllat a una presó d'adults.
Tot i que la instrucció recau en el fiscal, el procés inclou obligatòriament la celebració d'un judici oral formal a porta tancada davant el Jutge de Menors per protegir la intimitat dels investigats, on la Fiscalia i les acusacions presenten els seus escrits abans que es dicti sentència.