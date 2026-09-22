L'Ateneu Popular La Sèquia projectarà «No Name Ceuta» i reflexionarà sobre la solidaritat migrant

L'Ateneu Popular La Sèquia de Manresa acollirà el pròxim divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, la projecció del documental No Name Ceuta, un acte organitzat per l'entitat per apropar a la ciutat la realitat de la frontera sud de l'Estat espanyol i rebatre els discursos de deshumanització envers les persones migrants. La trobada completarà el debat amb una taula rodona posterior i un sopar comunitari.
Una radiografia humana de la frontera sud
El film, enregistrat entre els mesos de gener i febrer, ofereix una mirada directa i humana a la situació de bloqueig i precarietat que viuen els migrants atrapats a la ciutat autònoma de Ceuta. A través dels testimonis de les mateixes persones afectades i dels activistes del col·lectiu internacional No Name Kitchen, la peça audiovisual documenta les dificultats per accedir a la protecció internacional, les traves burocràtiques, la presència de joves i infants vivint al carrer, així com les devolucions sumàries denunciades per entitats en defensa dels drets humans.
Davant l'ús electoralista i el discurs de control fronterer propi de la dreta i l'extrema dreta, la iniciativa pretén posar el focus en l'autoorganització i les xarxes de suport mutu que sorgeixen per respondre a les polítiques de contenció europees. L'objectiu de la trobada és analitzar un sistema de fronteres global que, tot i la distància geogràfica, condiciona directament la vida de milers de persones.
Taula rodona, activisme local i sopar popular
En finalitzar la projecció, s'obrirà un espai de diàleg i reflexió mitjançant una taula rodona que comptarà amb la participació del director del documental i de militants manresans que han pres part activa a les xarxes de No Name Kitchen a Ceuta. El debat permetrà intercanviar experiències sobre el terreny, analitzar el paper de la solidaritat popular i debatre sobre les eines per afrontar les vulneracions de drets a les fronteres. Per tancar la jornada, s'organitzarà un sopar popular de bikinis per a les persones assistents.