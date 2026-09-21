Memòria Històrica posa a l'abast dels instituts noves activitats sobre el nazisme i la República

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha presentat la seva oferta educativa per al curs 2026-27 adreçada als instituts de secundària, amb l'objectiu d'apropar la memòria històrica i la història contemporània als alumnes. La proposta inclou una exposició sobre la deportació republicana als camps nazis, una xerrada sobre la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella i diversos recursos pedagògics disponibles en línia per al professorat i els estudiants.
Una exposició sobre Amat-Piniella i els camps nazis
Entre les activitats destacades hi ha l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis, K.L. Reich, la novel·la de l'horror viscut per l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella, produïda pel Memorial Democràtic i comissariada per Joaquim Aloy, Pep Castilla, Jordi Pons i Salvador Redó, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La mostra està especialment pensada per a l'alumnat de secundària i permet aprofundir en la deportació dels republicans espanyols als camps de concentració nazis a través de l'obra i l'experiència vital d'Amat-Piniella.
Testimonis i experts a les aules
L'entitat també participa en el programa Testimonis a l'Aula del Memorial Democràtic, que porta als centres educatius persones expertes per explicar episodis rellevants de la història recent. En aquest marc, Joaquim Aloy impartirà la conferència Joaquim Amat-Piniella, testimoni i memòria de l'horror nazi. Lluita, exili i literatura, centrada en la trajectòria personal i literària de l'escriptor manresà.
Recursos educatius per al professorat
A més de les activitats presencials, l'Associació Memòria i Història de Manresa recorda que posa a disposició dels centres l'espai educatiu Memòria.cat Edu, que recull nombroses propostes didàctiques i materials per treballar la història contemporània. També destaca el web dedicat als mestres de la República, un dels recursos més consultats pel professorat, amb documentació, fotografies i materials sobre l'escola i els docents durant el període republicà.
Els centres educatius interessats a ampliar la informació o a sol·licitar alguna de les activitats poden contactar amb l'entitat a través del correu electrònic memoria@memoria.cat.