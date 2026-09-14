Navàs estrena les jornades Escorça per reivindicar la memòria històrica del municipi

L'Ajuntament de Navàs impulsa aquest setembre la primera edició d'Escorça, unes jornades de memòria històrica que volen agrupar sota una mateixa marca les activitats de recuperació i divulgació del passat del municipi que es desenvolupen des de fa més d'una dècada. Del 16 al 26 de setembre, el programa oferirà xerrades, concerts, teatre, homenatges, rutes guiades i actes commemoratius dedicats a la història local, la memòria democràtica i el patrimoni col·lectiu.
El nom d'Escorça fa referència tant a l'escorça cerebral, vinculada a la memòria i al coneixement, com a l'escorça dels arbres, que protegeix les arrels i permet el creixement. Segons el consistori, la iniciativa neix amb la voluntat de continuar aprofundint en el coneixement del passat de Navàs sense perdre de vista les seves arrels.
L'Ajuntament recorda que el municipi ha impulsat en els darrers anys projectes com l'homenatge al Mestre Teruel, l'edició del llibre Silencis. República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945), la instal·lació de llambordes Stolpersteine, la creació de l'arxiu fotogràfic local o la Ruta de la Memòria Històrica.
De la vida a pagès a la Nova Cançó
La programació arrencarà el 16 de setembre amb una xerrada de Maria Estruch sobre la vida a pagès, dins el Club del CAT, a la Biblioteca. Dos dies després, el Casal Sant Genís acollirà el concert D'un temps, d'un país, protagonitzat per Borja Penalba i Meritxell Gené, amb un repertori vinculat a la Nova Cançó i a la memòria cultural del país.
El 19 de setembre serà una de les jornades centrals del programa. Al matí, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada sobre el 50è aniversari de la Marxa de la Llibertat amb la participació de Josep Calvet i Àngel Colom, presentada per Arcadi Vilà. L'acte es completarà amb la descoberta d'un monòlit commemoratiu a la plaça de l'Ajuntament.
La mateixa tarda es retrà homenatge a Maria Llorca Estruch, identificada recentment com a miliciana navassenca, amb la descoberta d'una placa commemorativa a la carretera de Berga. L'acte compta amb la col·laboració de Memoria.cat i l'Ateneu Popular La Feixa.
Teatre, ruta històrica i els 150 anys de Palà
El 20 de setembre tindrà lloc una ruta guiada per la memòria històrica de Navàs, conduïda per l'historiador Miquel Arceda, que recorrerà diferents espais significatius del municipi. Aquell mateix dia al vespre, el Casal Sant Genís acollirà la representació de Dones del 36, de David Pintó i Joan Valentí, una obra que recupera la memòria de les dones que van viure la Guerra Civil.
El 25 de setembre les jornades es traslladaran a Palà de Torroella per commemorar els 150 anys de la fundació de la colònia. La celebració inclourà un concert de Verbena Gòspel Cor a l'església, un acte institucional a l'antic jardí de l'amo amb una intervenció artística de Valentí Gubianas i un sopar de gala elaborat pel cuiner David Garcia. L'acte està coorganitzat amb l'Associació de Veïns de Palà de Torroella.
Homenatge a les dones del tèxtil
Les jornades es tancaran el 26 de setembre amb la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil, ubicat davant de l'antiga Bonser. L'espai incorporarà plafons explicatius dedicats a les treballadores del sector tèxtil i l'acte finalitzarà amb un vermut popular.
Els horaris del programa es poden consultar en aquest enllaç.