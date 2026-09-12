Els pobles de ponent del Bages converteixen en documental una de les seves joies, l'escola de Fonollosa

L'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, un centre educatiu que des de la seva creació l'any 1969 ha destacat pels seus models innovadors d'aprenentatge, protagonitza un nou documental promogut per Patrimoni Obert. El treball, titulat Una petita gran revolució, repassa la trajectòria de l'escola i el seu vincle amb els set pobles de ponent del Bages que hi aporten alumnes. La presentació es farà el proper dissabte 19 de setembre, a les 5 de la tarda, al centre cultural La Fàbrica de Fonollosa.
Una escola amb més de mig segle d'història
El documental té una durada de poc més d'una hora i combina el caràcter històric i pedagògic amb els testimonis de persones vinculades al centre. Hi participen mestres que han estat al capdavant de l'escola, alumnes de diferents generacions, cuineres i familiars que han format part de l'associació de mares i pares.
La producció posa de manifest el paper del treball coordinat de la comunitat educativa en la trajectòria de l'escola. Entre els elements que s'hi repassen hi ha l'aprenentatge de la música i dels instruments, que el documental presenta com una part indissociable del projecte educatiu.
El treball també incorpora documents gràfics aportats per persones i institucions vinculades a l'Escola Agrupació Sant Jordi. Entre les imatges hi apareixen alumnes de diferents generacions, alguns dels quals han tingut posteriorment projecció en àmbits com la política o les arts escèniques.
El vincle amb el territori
Una part del documental se centra en el caràcter rural de l'escola i en la seva relació amb l'entorn. El transport escolar que recorre pobles i masies, la interacció entre els alumnes i la natura, i activitats com el tennis de taula o les festes tradicionals formen part del recorregut audiovisual.
El projecte també recull el testimoni de mares d'alumnes amb projecció pública que consideren el centre un espai adequat per a la formació dels seus fills.
La realització del documental ha anat a càrrec de Marc Planagumà, professional que ha col·laborat en projectes similars.
Quart documental de Patrimoni Obert
Una petita gran revolució és el quart documental impulsat per Patrimoni Obert, una entitat que des de fa més de dos anys treballa en la preservació i difusió del patrimoni dels quatre municipis de la zona.
El darrer treball de l'entitat va ser Les veus del bosc, presentat a finals de maig a Castelltallat. Els dos documentals anteriors es van dedicar a la Guerra Civil a Fonollosa i al període de postguerra.
Després de la presentació del nou documental, Patrimoni Obert preveu celebrar durant el mes d'octubre una nova tongada d'Aplecs, una iniciativa que l'any passat va combinar la descoberta del patrimoni amb actuacions musicals i propostes gastronòmiques.