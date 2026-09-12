El Coro Obre el Teló porta a Manresa un concert amb el Cor Incordis

El Coro Obre el Teló es retrobarà amb el públic el pròxim diumenge 20 de setembre amb un concert especial al Coro Sant Josep de Manresa. La proposta, que començarà a les 6 de la tarda, comptarà amb la participació del Cor Incordis de Manresa i vol convertir aquest espai carregat d'història en un nou punt de trobada musical i comunitari.
Un repertori de compromís social
El Cor Incordis oferirà un repertori de caràcter crític que qüestiona el sistema social i reivindica valors com la pau, la defensa de les minories, la terra i la sostenibilitat. El grup treballa en la recerca i l'arranjament de peces musicals, així com en la formació vocal i instrumental dels seus integrants.
A través dels assajos i d'experiències formatives, el Cor Incordis aprofundeix en la qualitat de la interpretació coral i en la construcció d'un projecte musical compartit.
El concert tindrà lloc al Coro Sant Josep, al carrer de Na Bastardes, 9, local del Grup Sardanista Dintre el Bosc. L'entrada tindrà un preu de 10 euros i inclourà una consumició. Les portes obriran a 2/4 de 6 de la tarda.
L'organització recomana fer reserva prèvia per WhatsApp al número 621 126 178, indicant el nom i el nombre de persones.