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L'Associació Contra el Càncer de Manresa exposarà una cinquantena de pintures

Cultura i Mitjans

La mostra recupera obres del fons artístic de l'entitat i es podrà visitar del 17 al 27 de setembre a la Plana de l'Om

  • Representants de l'Associació contra el càncer en els preparatius de la mostra -

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Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 18:29

L'Associació Contra el Càncer de Manresa ultima els preparatius d'una exposició extraordinària que reunirà una cinquantena de pintures del seu fons artístic. La mostra es podrà visitar del 17 al 27 de setembre a la Sala Plana de l'Om i permetrà recuperar obres que l'entitat ha anat atresorant al llarg de dècades a través de la seva tradicional Exposició-Subhasta benèfica de Pintures contra el Càncer, que se celebra anualment des de l'any 1977.

Una mostra vinculada a la nova seu comarcal

La iniciativa coincideix amb la inauguració de la nova seu comarcal de l'Associació Contra el Càncer. En els darrers mesos, la delegació manresana ha estat inventariant els seus fons artístics i documentals, entre els quals hi ha nombroses pintures que havien quedat sense vendre en diferents edicions de l'Exposició-Subhasta benèfica.

Es tracta d'obres donades al llarg dels anys per artistes de la comarca i d'arreu de Catalunya, que ara tornaran a exposar-se gràcies a la col·laboració dels responsables de l'Espai Plana de l'Om i dels Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central.

Obres d'artistes locals i d'arreu de Catalunya

La mostra permetrà veure pintures d'una àmplia representació d'artistes vinculats a Manresa i la comarca, entre els quals hi ha Andreu Argelich, Antoni Sala, Ricard Manuel Sabaté, Joan Abancó, Jaume Crespiera, Joaquim García Comas, Rafael López Pozo, Miquel Esparbé, Josep M. Massegú, Joan Noet, Jordi Giralt i Pere Clapera.

També hi haurà obres d'artistes d'arreu del Principat, com Josep Soler, Enric Serrat, Carlos García del Mas, Agustí Penadés, Jordi Orriols, Joan Vila Arimany, Joan Calveras, Esteve Manubens, Tomàs Torres i Costa, Talybont, Joan Buchaca i Xavier Cugat, entre d'altres.

El fons també compta amb una representació de dones artistes, amb noms com Mercè Felip, Anna Terricabras, Rosa M. Ballús, Maria Ciuró, Carme Torres, Marta Guitart, Meritxell Llobet, Rosa Montal, Neus Casasayas i Anna Rebull.

Les obres es podran adquirir

Les pintures exposades podran ser adquirides pel públic mitjançant un sistema d'ofertes que l'Associació Contra el Càncer donarà a conèixer pròximament. El preu de sortida general de les obres serà de 50 euros.

Un cop finalitzada aquesta exposició extraordinària, l'entitat reprendrà els preparatius de la tradicional Exposició-Subhasta benèfica de Pintures contra el Càncer, que enguany arribarà a la 49a edició i que, com és habitual, se celebrarà durant la segona quinzena de novembre al Centre Cultural del Casino de Manresa.

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