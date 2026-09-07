MoMa Espai Cultural inaugurarà dijous «Patrons i Matrius» de Sònia Segura

MoMa Espai Cultural inaugurarà aquest dijous, 10 de setembre, l'exposició Patrons i Matrius, de l'artista manresana Sònia Segura. La inauguració es farà a partir de 2/4 de 8 del vespre al passatge del Ginjoler, 4, amb la presència de l'artista, que presentarà el seu projecte mentre els assistents podran compartir un refrigeri. L'accés és lliure i gratuït.
La mostra parteix de l'observació de l'entorn més proper per reflexionar sobre la manera com es construeixen significats a través de la mirada. Segura explora la presència de patrons, repeticions i connexions que apareixen en objectes, espais, imatges i experiències quotidianes, amb la voluntat de revelar la poètica que s'amaga darrere d'allò aparentment ordinari.
Entre l'ordre i l'atzar
Les obres combinen processos d'observació, dibuix, fotografia, memòria i experimentació per establir un diàleg entre ordre i atzar, uniformitat i diferència. L'exposició convida a fixar l'atenció en els detalls i a qüestionar fins a quin punt les formes i els relats que descobrim existeixen per si mateixos o són fruit de la manera com observem el món.
Sònia Segura va néixer a Manresa l'any 1992 i es va graduar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, amb especialitat en Pintura. El 2017 va guanyar el Concurs d'Artistes Manresans, fet que li va permetre presentar una exposició individual a l'Espai Art del Cercle Artístic.
La seva trajectòria combina la pràctica artística amb la docència. Des del 2024 treballa com a professora de dibuix i pintura per a infants a l'Atelier d'Espai per Art.
Patrons i Matrius es podrà visitar fins al 4 de novembre, de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la tarda a 8 del vespre.