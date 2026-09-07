Més de 29.000 alumnes del Bages i el Moianès tornaran dimarts a les aules en un inici amb vaga

Aquest dimarts, 8 de setembre, la gran majoria dels estudiants del Bages i el Moianès tornaran a les aules per arrencar el curs escolar 2026-2027. La jornada suposa el tret de sortida per a tota l'educació obligatòria (Primària i ESO), així com per a l'Educació Infantil (1r i 2n cicle), el Batxillerat i la Formació Professional de Grau Bàsic. Tanmateix, el primer dia de classe estarà condicionat per la vaga general convocada pels principals sindicats de l'ensenyament públic (USTEC-STEs, la Intersindical, CGT i COS), que reclamen millores laborals i més recursos per a la xarxa educativa pública.
Al Bages, un total de 19.134 alumnes estan cridats a les aules en les etapes d'educació obligatòria: 10.628 a Educació Primària i 8.506 a l'ESO. Si s'hi sumen els nivells no obligatoris que també inicien el curs aquest dimarts -1.295 infants a Infantil de 1r cicle, 4.075 a 2n cicle, 2.268 estudiants de Batxillerat i 67 d'FP Bàsica-, el volum d'alumnat que reprèn l'activitat supera els 26.800 matriculats a la comarca.
Al Moianès, l'ensenyament obligatori mobilitza 1.130 alumnes (681 a Primària i 449 a l'ESO). En aquesta comarca, on la secundària és 100% pública, la tornada a les aules d'aquest dimarts inclou també 127 infants a Infantil de 1r cicle, 297 a 2n cicle, 91 alumnes de Batxillerat i 13 d'FP Bàsica.
Context a la Catalunya Central i segona tanda d'inicis
A nivell de tota la vegueria de la Catalunya Central, la xifra d'estudiants cridats a les aules aquest 8 de setembre s'enfila fins als 43.909 en l'etapa obligatòria (24.456 a Primària i 19.451 a l'ESO), als quals s'afegeixen 3.062 infants a Infantil de 1r cicle, 9.597 a 2n cicle, 5.151 de Batxillerat i 186 d'FP Bàsica. Una tornada massiva que viurà amb atenció el seguiment de l'aturada de protestes convocada als centres.
Per als ensenyaments no obligatoris restants, el calendari fixa l'inici de les classes per dilluns vinent, 14 de setembre. En aquesta segona tanda s'incorporarà la Formació Professional de Grau Mitjà i Superior, els cursos d'especialització d'FP, els PFI i altres ensenyaments vinculats.
En aquest segon bloc, el Bages sumarà 3.742 alumnes més (2.144 de Grau Mitjà, 1.598 de Grau Superior, 141 en PFI i 13 en cursos d'especialització), mentre que al Moianès ho faran 29 estudiants (16 de Grau Mitjà i 13 de PFI). En el conjunt de la Catalunya Central, aquesta segona data incorporarà 7.787 alumnes de cicles formatius i programes d'inserció laboral.