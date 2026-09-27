Súria programa un cicle d'activitats sobre reciclatge, natura i energia renovable

L'Ajuntament de Súria ha programat entre setembre i novembre un Cicle d'Activitats de Medi Ambient centrat en el reciclatge, l'entorn natural i les energies renovables. La primera proposta serà un taller de compostatge casolà aquest dimecres 30 de setembre, mentre que el programa també inclou un itinerari de natura pel riu Cardener i una visita al parc eòlic de Rubió.
Tres activitats fins al novembre
El taller de compostatge començarà a les 6 de la tarda a la Sala del Portal, a l'edifici El Casinet del Poble Vell, i tindrà una durada prevista d'una hora i mitja. Les deu primeres persones inscrites rebran un compostador com a obsequi.
El diumenge 18 d'octubre serà el torn d'un itinerari de natura i descoberta, amb una introducció a l'ornitologia a l'entorn del riu Cardener. L'activitat començarà a les 10 del matí a la plaça de Sant Joan i tindrà una durada aproximada de dues hores i mitja.
El cicle es tancarà el diumenge 8 de novembre amb una visita al parc eòlic de Rubió, a l'Anoia. La sortida serà a les 9del matí des del Rieral del Tordell, al costat del Parc Municipal Macary i Viader, i el retorn a Súria està previst a la 1 del migdia. El desplaçament es farà en autobús.
Totes les activitats són gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia a través del web municipal i les places són limitades. El cicle està organitzat per l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona i a partir d'una proposta del Consell Municipal de Medi Ambient.
Paral·lelament, l'Institut Mig-Món acollirà properament un taller de plantació de plantes autòctones amb la participació de l'alumnat.