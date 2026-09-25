Sant Joan de Vilatorrada tallarà el carrer Major per la Setmana de la Mobilitat

Sant Joan de Vilatorrada se suma a la celebració de la Setmana de la Mobilitat que es commemora a nivell europeu durant el mes de setembre, conjuntament amb parades del comerç al carrer. Per quart any consecutiu, des de la Regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats del municipi, s'organitza tot un conjunt d'activitats per a aquest diumenge, 27 de setembre.
El carrer Major, reservat als vianants
Durant tot el matí i migdia de diumenge, el carrer Major, des de la plaça de l'Església fins al carrer del Pont, quedarà reservat als vianants per acollir diverses activitats. Enguany s'organitzen una desena d'activitats centrades a generar consciència sobre la necessitat de reduir l'ús del vehicle privat i moure's de manera sostenible.
El regidor de Medi Ambient, Toni Dorado, remarca que "ja és el quart any consecutiu que durant tot el dia reservem el centre del poble per als vianants amb activitats sobre mobilitat sostenible". Dorado afegeix que "en totes les edicions ha estat un èxit, les famílies agraeixen i valoren poder dur a terme activitats al carrer, sense cotxes".
El VermuShopping dinamitza el comerç local
La matinal d'activitats es fa coincidir amb el VermuShopping, una nova proposta de dinamització del comerç per portar els estocs de temporada al carrer. La regidora de Comerç, Judit Sánchez, explica que "fer coincidir la setmana de la mobilitat i el comerç al carrer és una experiència exitosa d'altres anys" i que "és una bona oportunitat per donar a conèixer botigues del poble en un entorn més tranquil en el qual passejar i gaudir d'una bona estona". A la matinal de comerç hi participaran una desena de comerços del poble, estarà amenitzada amb música per l'associació AMV i hi haurà diversos estands per fer el vermut.
Tallers de seguretat viària i mobilitat sostenible
Entre les activitats que es duran a terme durant el diumenge destaca un taller demostratiu i parada informativa de Baik Manresa, el servei de bicis urbanes de l'Ajuntament de Manresa al qual poden accedir veïns de Sant Joan que estudien o treballen a Manresa. La plataforma Stop Accidents farà un taller de seguretat viària centrat en el vianant, mentre que l'Associació AFERC de Sant Joan oferirà tallers sobre mobilitat segura en bicicleta i un taller de patinatge.