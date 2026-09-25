Castellbell i el Vilar inicia la renovació de la xarxa municipal d'abastament d'aigua

L'empresa Agbar/Veolia ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació de diversos trams de la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable de Castellbell i el Vilar. L'actuació permetrà substituir canonades antigues i millorar diferents punts de la xarxa que presentaven un major nombre d'incidències. Les obres, amb un pressupost de 348.637 euros (IVA inclòs), estan finançades majoritàriament per una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 291.335 euros, amb la resta de l'import subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Menys avaries i pèrdues d'aigua
Els treballs tenen un termini d'execució previst de diverses setmanes, durant les quals es millorarà el rendiment de la xarxa i es reduiran les pèrdues d'aigua provocades per l'envelliment de les canonades. La renovació també contribuirà a disminuir el nombre d'avaries i a garantir un servei d'abastament més eficient i fiable.
Actuacions en nou punts del municipi
Les obres es duran a terme en nou trams situats en diferents sectors del municipi: carrer Sant Geroni, Raval del Jordi, plaça Barcelona, sector del Pla de les Botxes, Ferreroles, Raval del Teixidor i El Molí, carrer Riera, avinguda Pare Claret - Can Xiviró i avinguda Catalunya. Aquesta setmana els treballs han començat al Pla de les Botges.
Canonades de polietilè d'alta densitat
Les obres inclouen la substitució de canonades antigues, principalment de fibrociment i PVC, per noves canonades de polietilè d'alta densitat (PEAD), un material més resistent i durador. També es renovaran vàlvules de sectorització i altres elements de control que facilitaran el manteniment de la xarxa i permetran reduir l'afectació als abonats en cas d'avaria o incidència.
Una inversió pensada també per a la sequera
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca que "l'inici d'aquestes obres és una bona notícia perquè permet actuar sobre punts de la xarxa que necessitaven una renovació i millorar una infraestructura bàsica per al municipi". Valls afegeix que "invertir en la xarxa d'aigua és també una manera de fer un ús més eficient d'aquest recurs i estar més preparats davant els episodis de sequera".