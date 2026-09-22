Castellbell i el Vilar inicia la substitució de la gespa del camp de futbol municipal

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha iniciat aquest dilluns els treballs per substituir la gespa del camp de futbol municipal. Les obres tenen un pressupost de 268.864 euros a càrrec de l'empresa FieldTurf Poligras, i un termini d'execució d'entre quatre i sis setmanes. El projecte substituirà el terreny de joc actual per una nova superfície de darrera generació, més resistent i pensada per oferir un millor rendiment esportiu. Mentre durin les obres, entrenaments i partits es traslladaran al camp de futbol de Castellgalí.
En què consisteixen les obres
Els operaris col·locaran una nova base elàstica per reduir l'impacte i millorar la comoditat dels jugadors. Alhora, es repararan els desnivells de la base asfàltica actual i s'instal·larà un nou sistema de drenatge i de reg.
El finançament de les obres va a càrrec del Programa general d'inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona.
Trasllat temporal a Castellgalí
Durant les setmanes que durin els treballs, tots els entrenaments i partits es disputaran al camp de futbol de Castellgalí. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha agraït la predisposició del CE Castellbell per adaptar-se a aquestes circumstàncies temporals, així com la col·laboració desinteressada de l'Ajuntament de Castellgalí per acollir l'activitat del club durant aquest període.
Nou equipament i millores addicionals
Les obres també comportaran la renovació de tot l'equipament esportiu del camp: s'hi instal·laran noves porteries de futbol 7 i futbol 11, nous banderins de córner i xarxes protectores, i es pintaran de nou les línies de joc. La gespa actual retirada s'aprofitarà per millorar la zona d'escalfament existent. El projecte preveu, a més, la instal·lació d'un nou marcador electrònic LED.