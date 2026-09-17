Castellbell i el Vilar renovarà els casinos Burés i Borràs amb 540 butaques donades pel Kursaal

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar instal·larà les 540 butaques que el Teatre Kursaal de Manresa retira aquest setembre en el marc de la renovació de la seva platea. Els nous seients es destinaran al Casino Burés i al Casino Borràs, dos equipaments municipals que acullen activitat cultural durant tot l'any i que presenten un important desgast en el mobiliari actual.
El consistori ha volgut agrair públicament a l'Ajuntament de Manresa i a la direcció del Kursaal aquesta donació, que permetrà millorar les condicions dels dos espais culturals sense haver d'assumir la despesa que comportaria la compra de noves butaques.
Una segona vida per als seients del Kursaal
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha destacat les gestions realitzades pel consistori per aprofitar aquesta oportunitat i ha valorat positivament l'acord assolit. Segons ha explicat, "la donació permetrà donar una nova vida a les butaques del Kursaal i, alhora, millorar les condicions dels dos equipaments culturals de Castellbell i el Vilar sense haver d'assumir el cost de la compra de nous seients".
Les 540 butaques es repartiran entre el Casino Burés i el Casino Borràs, dos espais que són escenari habitual d'activitats organitzades per les entitats del municipi i que necessitaven una renovació dels seus seients.
Instal·lació durant els propers mesos
L'Ajuntament preveu dur a terme el muntatge de les noves butaques durant els pròxims mesos, una vegada s'hagi definit la distribució definitiva i s'hagin planificat els treballs necessaris a cadascun dels equipaments.
Actualment, el Casino Burés disposa de cadires de fusta amb més de vuitanta anys d'antiguitat i en un estat de conservació deteriorat. Al Casino Borràs, els seients són acotxats, però també acumulen més de trenta anys d'ús i presenten un notable desgast.
Amb aquesta actuació, el municipi espera millorar la comoditat dels espectadors i actualitzar dos dels seus principals espais culturals aprofitant una donació que allarga la vida útil del material procedent del teatre manresà.