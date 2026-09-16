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L'Associació Contra el Càncer exposa mig centenar d'obres a la Plana de l'Om

Cultura i Mitjans

La mostra "Posa-hi preu!" permetrà adquirir pintures mitjançant un sistema d'ofertes solidàries entre el 17 i el 27 de setembre

  • L'Associació Contra el Càncer de Manresa exposa quadres a la sala Plana de l'Om -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 11:09

La sala Plana de l'Om de Manresa acollirà del 17 al 27 de setembre l'exposició Posa-hi preu!, una iniciativa organitzada per l'Associació Contra el Càncer de Manresa que reunirà una cinquantena d'obres pictòriques procedents del fons artístic de l'entitat. La inauguració tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda.

La mostra presenta treballs que l'associació ha anat recopilant al llarg de dècades gràcies a les donacions rebudes en el marc de l'Exposició-Subhasta benèfica de Pintures contra el Càncer, que se celebra anualment des de 1977. El conjunt inclou obres de diverses generacions d'artistes, amb una presència destacada de creadors del Bages i de diferents punts de Catalunya, així com de nombroses artistes femenines.

Obres disponibles a través de donatius

Les pintures exposades abasten una gran varietat de temàtiques, com paisatges, figures, natures mortes, escenes costumistes, flors, al·legories o composicions abstractes. També hi són representades diverses tècniques artístiques, entre les quals l'oli, l'acrílic, l'aquarel·la, el pastel, el gravat o les tècniques mixtes.

Totes les obres podran ser adquirides mitjançant un sistema d'ofertes solidàries. Els interessats hauran de presentar una proposta econòmica a partir d'un preu mínim de 50 euros, dipositant-la en una urna habilitada a la sala. Un cop finalitzada l'exposició, cada obra serà adjudicada a la persona que n'hagi fet l'oferta més alta.

Un fons artístic al servei de la lluita contra el càncer

L'Associació Contra el Càncer destinarà íntegrament la recaptació obtinguda a les seves activitats de suport i a la lluita contra la malaltia. L'exposició es podrà visitar cada dia entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre.

Amb aquesta iniciativa, l'entitat torna a vincular art i solidaritat, recuperant per al públic una part del patrimoni artístic que ha anat reunint durant gairebé mig segle de compromís amb la causa.

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