Els centres cívics de Manresa reprenen l'activitat amb nous tallers de vitrall i música electrònica

L'Ajuntament de Manresa ha obert aquest dimarts les inscripcions per a la programació de tardor dels centres cívics Casal de les Escodines i Selves i Carner, que oferiran activitats culturals, formatives i de lleure entre els mesos de setembre i desembre. La nova temporada incorpora dues novetats destacades: un taller de vitrall Tiffany i un curs que combina música, electrònica i programació.
Les inscripcions es poden formalitzar presencialment, per telèfon o a través del web municipal. La programació inclou activitats gratuïtes i altres de pagament, subvencionades parcialment per l'Ajuntament.
Dues noves propostes per a adults
Entre les novetats hi ha el taller Fes el teu propi vitrall Tiffany, que es farà al Casal de les Escodines el 14 de novembre. Les participants aprendran el procés complet d'elaboració d'un vitrall, des del tall del vidre fins a la soldadura, i podran crear la seva pròpia peça decorativa.
Al Centre Cívic Selves i Carner s'oferirà el curs Música + electrònica + programació, previst per als dies 12, 19 i 26 de novembre. La proposta permetrà construir i reprogramar instruments electrònics personalitzats i reciclats, tot introduint conceptes musicals a través de la tecnologia.
La programació també recupera activitats ja consolidades com el taller Dormir més i millor, sessions de mindfulness i relaxació per millorar el descans; el taller de ceràmica Regal brillant per Nadal, basat en la tècnica japonesa del dorodango, i un curs d'introducció a la intel·ligència artificial a través del mòbil, centrat en eines com ChatGPT, Gemini o Canva.
Activitats habituals als dos equipaments
Els dos centres mantenen una àmplia oferta d'activitats estables. Al Casal de les Escodines continuaran propostes com l'Aula del Coneixement, ioga, gimnàstica dolça, memòria, pintura, patchwork, txi-kung, dansa, música i teatre, així com activitats d'alfabetització digital, classes d'àrab per a infants i alfabetització en català per a persones nouvingudes.
Per la seva banda, el Centre Cívic Selves i Carner mantindrà cursos de cant coral, ball, ioga, taitxí, manualitats, teatre, anglès, àrab i alfabetització en català i castellà, a més dels serveis de cessió d'espais, biblioteca veïnal i punt d'accés públic a internet.
Exposicions durant tota la tardor
La programació es completa amb diverses exposicions. Al Centre Cívic Selves i Carner es podrà visitar fins a finals de setembre Abstracció formal, de Txema Rico. A l'octubre hi arribarà El temps fet pintura, de Manel Solé, i al novembre i desembre l'homenatge Ferran Costa tribut. No t'enfadis.
Al Casal de les Escodines es pot veure actualment Boterades. Retrats d'animals familiars en companyia, de Laura Estrada, que inclourà una matinal d'Urban Sketching el 26 de setembre. Posteriorment també acollirà Abstracció formal i l'exposició homenatge dedicada a Ferran Costa.