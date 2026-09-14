El CAE programa 25 accions formatives per a la tardor amb més de 790 hores de formació

El CAE ja ha obert les inscripcions de la seva oferta formativa per al període de setembre a desembre de 2026, integrada per 25 accions formatives que sumen prop de 800 hores de formació. La programació inclou 19 cursos propis, amb un total de 757 hores, i sis accions més impartides per encàrrec d'altres entitats, que representen 41 hores addicionals.
L'oferta s'adreça a professionals, persones voluntàries, membres d'entitats i ciutadania interessada a ampliar coneixements i adquirir noves competències en els àmbits socioeducatiu i del lleure.
La nova programació combina cursos ja consolidats amb noves propostes vinculades als reptes actuals dels sectors educatiu i social. Entre les novetats d'aquesta tardor destaquen les formacions de vídeo i TikTok per a empreses i entitats, creativitat, aplicació de l'autocura i prevenció de l'abús sexual infantil.
Formació en educació, lideratge i lleure
A més de les novetats, l'oferta inclou cursos sobre educació inclusiva, gestió emocional, resolució de conflictes, coaching, gestió associativa i altres competències professionals. Bona part d'aquestes formacions són subvencionades a través de diferents programes públics.
El CAE continua apostant també pel lleure educatiu amb noves edicions dels cursos d'iniciació a l'esplai, monitoratge i direcció d'activitats de lleure, en resposta a la demanda creixent de persones interessades a formar-se i professionalitzar-se en aquest àmbit.
La directora de l'Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, destaca que l'entitat aposta per la presencialitat "en un temps de pantalles", ja que considera que afavoreix l'aprenentatge vivencial, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles. També posa en valor el professorat, format per professionals amb experiència i vinculació amb la realitat educativa i social del territori.
L'oferta formativa s'estructura en cinc itineraris: Intervenció educativa bàsica, Intervenció educativa especialitzada, Benestar personal, Lideratge personal i d'equips i Comunicació en xarxa, amb l'objectiu que cada participant pugui adaptar el seu recorregut als seus interessos i necessitats.