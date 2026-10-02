Súria arrenca el Cicle d'Activitats de Medi Ambient amb un taller de compostatge casolà

El Cicle d'Activitats de Medi Ambient de Súria va començar el dimecres 30 de setembre amb un taller de compostatge casolà, pensat per difondre els avantatges d'aquesta opció ecològica de reciclatge de restes orgàniques. Les properes cites seran un itinerari de natura i descoberta, el diumenge 18 d'octubre, i una visita al parc eòlic de Rubió, el diumenge 8 de novembre.
Un taller per iniciar-se en el compostatge
El taller es va fer a la Sala del Portal de l'edifici El Casinet, al Poble Vell, i va anar a càrrec de la biòloga Montserrat Clapers, de l'empresa Gaia Serveis Ambientals. Els assistents van rebre orientacions pràctiques per començar a compostar, una pràctica que permet obtenir un adob d'"excel·lent qualitat", que aporta tots els nutrients i afavoreix la consistència i l'esponjositat del terreny.
El compostatge permet aprofitar residus orgànics de la cuina i del jardí, com restes de fruita i verdura, marro de cafè, flors, fulles, plantes seques o verdes, gespa o restes de poda i de collita de l'hort.
Ornitologia al Cardener i una visita al parc eòlic
L'itinerari de natura i descoberta serà el diumenge 18 d'octubre, a les 10 del matí, amb sortida de la plaça de Sant Joan i una durada prevista de 2 hores i mitja. Consistirà en una introducció a l'ornitologia a l'entorn del riu Cardener.
El diumenge 8 de novembre, a les 9 del matí, hi haurà la visita al parc eòlic de Rubió, a l'Anoia, amb desplaçament en bus des del Rieral del Tordell, al costat del Parc Municipal Macary i Viader. La tornada a Súria és prevista a la 1 del migdia.
Les persones interessades s'hi han d'inscriure prèviament al web de l'Ajuntament, ja que les places són limitades. Totes les activitats són gratuïtes i sorgeixen d'una proposta del Consell Municipal de Medi Ambient. El cicle l'organitza l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Medi Ambient, amb el suport de la Diputació de Barcelona.