Súria neteja les lleres del Cardener i de la riera d'Hortons a Cal Trist

Les lleres del tram urbà del riu Cardener i de la riera d'Hortons, al barri de Cal Trist de Súria, són objecte de treballs de neteja, manteniment i conservació. L'actuació vol reduir la presència de plantes invasores, troncs morts, residus i elements arrossegats, reforçar les espècies autòctones i prevenir possibles riuades. Els treballs es van iniciar fa poc i continuaran durant la primera quinzena d'octubre, sense afectar la mobilitat de persones ni de vehicles. L'impulsa l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Una actuació de 13.300 metres quadrats
La zona inclosa en aquests treballs és d'uns 13.300 metres quadrats. Es van començar recentment i s'allargaran fins a la primera quinzena d'octubre. El seu desenvolupament no afectarà la mobilitat de persones ni vehicles.
Els objectius de l'actuació
Un dels principals objectius és conservar i millorar l'estat ecològic dels cursos d'aigua. Amb aquesta finalitat, es fa un control i una eliminació d'espècies vegetals invasores i de mal comportament hidràulic, bàsicament la canya americana, i es planten espècies autòctones de vegetació de ribera.
Els treballs també inclouen tasques de desbrossament en les zones que cal preservar i la poda de brancatges excessius i d'alguns peus arboris en zones denses. Amb tot plegat es vol millorar l'estat de conservació de la llera per garantir la seguretat hidràulica en cas d'avinguda.