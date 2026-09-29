Manresa se suma al Dia Mundial de la Salut Mental amb un ampli programa

Manresa se sumarà a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, el pròxim 10 d'octubre, amb un calendari d'actes gratuïts i oberts a tota la ciutadania durant tot el mes. L'acte central serà el dijous 8 d'octubre, de 2/4 de 10 del matí a 1 de la tarda, al Casal Cívic i Comunitari de la Font dels Capellans. La programació, organitzada per l'Ajuntament i les entitats de la Taula de Salut Mental, vol sensibilitzar la ciutadania, reduir l'estigma i fomentar la inclusió.
Un programa centrat en la implicació de la comunitat
Manresa se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental el pròxim 10 d'octubre, amb un calendari d'actes gratuïts i oberts a tota la ciutadania durant tot el mes. Enguany, sota el lema Teixint vincles cuidem la salut mental, la programació se centra en la importància de la implicació de la comunitat per fomentar la inclusió i la participació activa de les persones amb problemes de salut mental. També vol reduir l'estigma i donar suport a les seves famílies.
L'acte central, el 8 d'octubre al Casal Cívic de la Font dels Capellans
L'acte central, organitzat de manera conjunta per les diferents entitats i institucions que integren la Taula de Salut Mental, tindrà lloc el dijous 8 d'octubre, de 2/4 de 10 del matí a 1 de la tarda, al Casal Cívic i Comunitari de la Font dels Capellans.
La jornada s'iniciarà amb la lectura d'un manifest redactat per participants d'entitats i projectes de salut mental de Manresa. Seguidament, hi haurà diverses activitats per a tots els públics: xerrades informatives, un espai de micro obert i activitats esportives. També hi haurà parades informatives d'entitats locals, amb opcions de voluntariat per a les persones que s'hi vulguin implicar.
La Biblioteca humana, a la Biblioteca del Casino
El mateix dijous 8 d'octubre, a les 6 de la tarda, es farà l'activitat Biblioteca humana: llegim persones, comprenem la salut mental, a la Biblioteca del Casino. És una iniciativa on els llibres són persones vinculades a la salut mental que comparteixen en primera persona les seves experiències de vida amb els lectors. Cal fer inscripció prèvia en aquest enllaç.
Una pancarta durant el partit del Bàsquet Manresa
El dimecres 7 d'octubre, durant el partit de competició europea entre el Bàsquet Manresa i el Ratiopharm Ulm, a 2/4 de 9 del vespre, usuaris dels diferents serveis i projectes de salut mental desplegaran una pancarta. Amb aquest gest volen visibilitzar la tasca de la Taula de Salut Mental de Manresa i commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental.
Taller de salsa i concert a l'Oficina Jove del Bages
El divendres 9 d'octubre, el pati de l'Oficina Jove del Bages acollirà un taller de salsa de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre. Tot seguit, a les 9 del vespre, hi haurà un concert del grup El Patio. Es pot consultar el programa complet d'actes en aquest enllaç.
Què és la Taula de Salut Mental de Manresa
La Taula de Salut Mental de Manresa es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi. La seva finalitat és definir accions de millora a escala local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori. Actualment, la constitueixen una trentena d'entitats i institucions de la ciutat.
Les entitats col·laboradores
Les entitats que han col·laborat en el desenvolupament dels actes de commemoració del Dia Mundial són Mutuam Manresa, Salut Mental Catalunya al Bages, Activament Catalunya Central, Fundació Althaia, Ampans, ICS Catalunya Central, Fundació Mosaic, CatSalut, Associació de Salut Mental de Manresa, Trebolmente, Espai Situa't, Programa Ocell de Foc, Espai Èmfasi i Servei de Biblioteques de Manresa.