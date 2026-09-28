L'insomni creix un 43% a la Catalunya Central en set anys i ja afecta l'11% dels adults

La prevalença de l'insomni a la Catalunya Central ha augmentat un 43,4% entre els anys 2018 i 2024, fins a afectar l'11,17% de la població adulta. Així ho conclou un estudi de l'Institut Català de la Salut (ICS), presentat el 24 de setembre a la Nit de la Recerca de Manresa. La investigació també detecta que l'ús de medicació per tractar el trastorn ha crescut: el 55,1% de les persones diagnosticades reben tractament farmacològic, tot i que la teràpia cognitivoconductual és el tractament de primera elecció. Els autors reclamen reforçar la prevenció i les alternatives no farmacològiques des de l'atenció primària.
Un problema de salut pública en augment
L'estudi ha estat liderat per la metgessa de família del CAP Navàs Berta Bertrans Vilaró, que també forma part de la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS-IDIAP Jordi Gol. Segons els resultats, l'augment de l'insomni ha estat sostingut durant tot el període analitzat i s'ha convertit en un problema de salut pública, fet que posa de manifest la necessitat de reforçar les estratègies de prevenció i tractament des dels centres d'atenció primària.
Els factors que s'associen al trastorn
"Durant la investigació hem identificat diversos factors que s'associen a una major prevalença del trastorn, entre els quals destaquen l'edat avançada, el fet de ser dona, viure en zones urbanes, la polimedicació i la presència de problemes de salut mental, com l'ansietat o la depressió", concreta Bertrans.
Els resultats també indiquen una tendència preocupant: l'insomni afecta cada vegada més persones joves i està estretament relacionat amb l'increment dels trastorns de salut mental.
Més prescripcions de fàrmacs
La investigació revela que l'ús de medicació associada al tractament de l'insomni també ha crescut de manera significativa. L'any 2018, el 47,9% de les persones diagnosticades d'insomni rebien tractament farmacològic. El 2024, aquesta xifra havia augmentat fins al 55,1%.
Un canvi de model amb implicacions per a l'atenció primària
Segons la investigadora, els resultats reforcen el paper de l'atenció primària com a àmbit clau per detectar precoçment els problemes del son i promoure alternatives terapèutiques no farmacològiques. L'elevada dependència dels tractaments farmacològics podria comportar riscos, especialment en persones grans o amb altres malalties associades.
L'estudi defensa la necessitat d'impulsar noves estratègies assistencials que facilitin l'accés a la teràpia cognitivoconductual, considerada l'opció més efectiva i segura per al tractament de l'insomni crònic. També obre la porta a futures investigacions orientades a implantar programes digitals d'aquest tipus de teràpies, que millorin l'accés dels pacients al tractament recomanat i contribueixin a reduir la sobreprescripció de medicaments.
L'article ha estat publicat recentment a la revista científica Family Medicine and Community Health.