El Manresa CBF conquereix la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2 (69-63)

El Manresa CBF s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2 després d'imposar-se en la final disputada a Mollerussa davant el TGN Bàsquet, per 69 a 63. Les manresanes han dominat el partit des del primer minut, tot i que en l'últim període han hagut de prémer les dents davant l'empenta de les tarragonines.
Una sortida aclaparadora
Una sortida aclaparadora de les dones d'Adrià Martínez les ha posat a gairebé 20 punts d'avantatge, i han tancat el primer quart amb un contundent 15-29. Les tarragonines, però, no han abaixat els braços: a la mitja part el resultat era de 31-42 i s'arribava al quart definitiu 50-56. En l'últim quart, el TGN s'ha arribat a posar en dues ocasions a només dos punts de diferència.
El segon títol de la història del club
Tot i l'empenta rival, les roses han sabut controlar la tensió i han aguantat els darrers intents de l'equip contrari per endur-se el seu segon títol de la història, després d'haver estat campiones de la Supercopa Catalana fa dues temporades.
Ayisse Magassa ha estat designada MVP del partit gràcies als seus 16 punts i 10 rebots.
Pròxim repte: l'inici de la Lliga Femenina 2
Aquest títol suposa un bon impuls abans de començar la Lliga Femenina 2, el proper diumenge 4 d'octubre, quan el Manresa CBF rebrà el GEiEG Pacisa a un quart d'una del migdia al Nou Congost.