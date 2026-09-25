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Sant Vicenç de Castellet prepara una setmana d'activitats dedicada a la gent gran

Societat

La programació s'allargarà del 28 de setembre al 4 d'octubre

  • La Setmana de la Gent Gran inclou una visita al conjunt monumental de Castellet -

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Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 19:44

Sant Vicenç de Castellet celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb un programa pensat per fomentar la participació i la convivència entre les persones grans del municipi. Les activitats inclouran campionats esportius, propostes culturals, excursions, música, teatre, humor i trobades comunitàries.

La setmana començarà dilluns 28 amb campionats de billar, botifarra i dòmino a l'Esplai i un tastet de balls en línia a la Sala de Cal Soler. Dimarts serà el torn d'una excursió a la Colònia Güell i la Cripta Gaudí, amb dinar i temps lliure a Sant Esteve Sesrovires.

Salut, cultura i activitats per compartir

La salut tindrà un espai destacat dimecres 30 amb la xerrada A casa, atesos per un bon equip, organitzada pel CAP Sant Vicenç de Castellet a les 10 del matí a l'Auditori Maria Carme Grauvilardell.

El Dia Internacional de la Gent Gran, dijous 1 d'octubre, se celebrarà amb una visita al conjunt monumental de Castellet i, al vespre, amb l'espectacle Moments, un concert teatralitzat de Núria Esquius i Jorge Varela que combinarà veu lírica i piano jazz amb musicals, jazz, pop i composicions pròpies. La jornada acabarà amb un berenar.

Divendres 2 la programació continuarà amb el Torneig d'Escacs Memorial Candi Martin i Mario Canal, el primer Concurs de Truita de Patates, l'entrega de premis dels campionats i una tarda d'humor amb Aleix Comas. Dissabte hi haurà teatre al Teatre El Coro amb El siervo y las iluminadas.

La Setmana de la Gent Gran acabarà diumenge 4 d'octubre amb la missa solemne i el tradicional Dinar de la Gent Gran al Pavelló Municipal d'Esports, seguit d'una tarda de ball i entreteniments. Paral·lelament, la Biblioteca Salvador Vives Casajuana acollirà del 28 de setembre al 5 d'octubre l'exposició Punta i mitja, amb manualitats elaborades a l'Esplai.

Una programació amb mirada intergeneracional

La iniciativa també vol reforçar els vincles entre generacions. Durant tota la setmana es faran visites i activitats a la residència amb l'alumnat de 4t de primària de les escoles del municipi, mentre que els alumnes de 3r de primària visitaran les instal·lacions de l'Esplai d'Avis.

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