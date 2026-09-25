El Conciliabus de Manresa estrena dues rutes noves i arriba als 165 infants

El programa Conciliabus de l'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest curs escolar amb un total de 165 infants inscrits i amb 13 rutes, dues més que el curs passat. Es tracta d'un programa gratuït per a les famílies que promou que l'alumnat vagi als centres escolars a peu, amb bicicleta o aprofitant les rutes del bus urbà, sempre acompanyat d'un equip de monitoratge. A més, infants i personal de monitoratge porten una armilla reflectant per millorar la seva seguretat i perquè siguin fàcilment identificables.
Rutes a sis escoles de la ciutat
Enguany, el Conciliabus compta amb rutes a les escoles Puigberenguer, L'Espill, Serra i Húnter, la Sèquia, Ítaca i Les Bases. Aquests dos últims centres han estrenat una nova ruta que s'afegeix a les que ja tenien el curs passat.
La majoria de rutes són en bus, però hi ha les particularitats de l'Escola les Bases, que té una ruta setmanal que es fa íntegrament en bicicleta, i de l'escola l'Espill, on l'itinerari es fa íntegrament a peu. A més, la majoria de centres només tenen rutes d'anada a l'escola, amb l'excepció de l'escola Ítaca, on les rutes també es fan a la tarda, un cop finalitza l'activitat lectiva.
Com sol·licitar el servei
El programa Conciliabus està obert a totes les escoles i instituts de la ciutat. El poden sol·licitar els centres educatius i les AFA. Per posar en marxa una ruta cal que hi participin un mínim de cinc o sis alumnes. El servei és totalment gratuït tant per a les famílies com per als centres educatius.
Conciliació, educació viària i mobilitat sostenible
L'ús del Conciliabus facilita la conciliació i els usos del temps per a les famílies, alhora que fomenta l'educació viària, l'autonomia dels infants i l'objectiu d'avançar cap a una mobilitat sostenible, acostumant les nenes i els nens a utilitzar el transport públic urbà.
El Conciliabus forma part del projecte Temps x Viure, impulsat per la regidoria de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, i es porta a terme a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig. Es realitza amb el suport de la Generalitat de Catalunya i està finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.