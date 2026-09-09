L'Escola Jeroni de Moragas amplia dues unitats i atendrà 289 alumnes aquest curs

L'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas d'Ampans ha iniciat aquest dimecres el curs 2026-2027 amb l'ampliació de dues unitats educatives que permetran atendre 16 alumnes més amb necessitats específiques de suport educatiu. Cada nova unitat compta amb vuit alumnes i, per fer possible l'ampliació, el Departament d'Educació ha incorporat de manera extraordinària quatre mestres tutors i dos educadors. Amb aquests nous grups, el centre atendrà aquest curs 289 alumnes en l'etapa d'ensenyament obligatori.
Dues noves unitats per donar resposta a més alumnes
Les dues noves unitats educatives de l'Escola Jeroni de Moragas han començat a funcionar aquest dimecres, coincidint amb l'inici del nou curs escolar. L'ampliació permet donar resposta a un total de 16 alumnes més amb necessitats específiques de suport educatiu.
Per garantir una atenció educativa personalitzada, el Departament d'Educació ha reforçat de manera extraordinària la plantilla del centre amb quatre mestres tutors i dos educadors. Amb les noves unitats, l'escola d'Ampans atendrà aquest curs un total de 289 alumnes en l'etapa d'ensenyament obligatori, procedents principalment del Bages, el Solsonès i el Moianès.
El centre ofereix una resposta educativa adaptada a les necessitats de cada alumne mitjançant itineraris personalitzats i els suports professionals necessaris per afavorir-ne l'aprenentatge, l'autonomia i la participació.
El CEEPSIR arribarà a 55 escoles de la Catalunya Central
La tasca de l'Escola Jeroni de Moragas no es limita a l'alumnat escolaritzat al mateix centre. Com a Centre d'Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos (CEEPSIR), posa el coneixement i l'experiència dels seus professionals al servei de les escoles ordinàries.
Aquest curs, l'equip CEEPSIR de l'escola acompanyarà 55 centres educatius de la Catalunya Central, nou més que el curs anterior. Durant el curs passat, el servei havia donat suport a 46 centres del Bages i el Solsonès.
Els professionals del CEEPSIR treballen conjuntament amb els equips docents de les escoles per orientar-los, adaptar les estratègies educatives i facilitar els recursos i suports que necessita cada alumne.
Aquest creixement posa de manifest dues necessitats complementàries: d'una banda, garantir una atenció especialitzada als alumnes que requereixen suports intensius i, de l'altra, reforçar les escoles ordinàries perquè puguin avançar cap a una educació més inclusiva.
El futur del model d'escola inclusiva
L'ampliació de l'Escola Jeroni de Moragas arriba en un moment de revisió i consolidació del model d'escola inclusiva que impulsa el Departament d'Educació i Formació Professional, coincidint amb els deu anys de l'aprovació del decret d'escola inclusiva.
En aquest context, el Departament ha expressat la voluntat d'actualitzar i reforçar els suports educatius per garantir la igualtat d'oportunitats i afavorir el progrés de tot l'alumnat. El model planteja combinar els recursos de l'escola ordinària amb l'expertesa i el suport especialitzat dels centres d'educació especial.