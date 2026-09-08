Els Mossos frustren dues vegades l'intent dels mestres de tallar la C-55 a Manresa

Un centenar llarg de docents i personal d'educació s'han concentrat aquest dimarts al matí a l'Institut Cal Gravat de Manresa en el marc de la vaga de professors del primer dia del curs escolar. Els manifestants han intentat arribar fins a la C-55 per tallar la principal via interurbana de la ciutat, però els Mossos d'Esquadra han desplegat furgonetes i agents dels ARRO i els han impedit el pas en dues ocasions. Els representants de l'Assemblea Educativa del Bages han denunciat els fets i han assegurat que suposen una "clara vulneració del dret a vaga".
Primera temptativa de tall a la C-55
La mobilització ha començat a primera hora del matí a l'Institut Cal Gravat, amb la intenció de fer sentir les reivindicacions del col·lectiu docent. Abans de sortir del centre, els agents dels Mossos d'Esquadra han intentat identificar els convocants, una actuació a la qual els manifestants s'han negat.
Posteriorment, la marxa ha sortit de l'institut i s'ha dirigit per la BV-1225 en direcció a la C-55. A l'altura del lateral del Carrefour, però, els participants s'han trobat amb tres furgonetes dels ARRO i un cordó policial que els ha impedit continuar avançant.
Després d'una estona davant dels Mossos, els manifestants han canviat de sentit i han intentat arribar a la C-55 per un altre punt.
Els ARRO tornen a impedir el pas
La marxa s'ha dirigit per la carretera del Pont de Vilomara, dins del mateix barri de Cal Gravat, en direcció a l'altre enllaç amb la C-55. En arribar-hi, però, els docents han tornat a trobar-se amb un dispositiu dels ARRO i un cordó policial que els ha impedit accedir a la via. En aquesta segona temptativa, manifestants i agents han arribat a tocar-se quan els mestres han continuat avançant sense aturar la marxa, tot i que finalment la situació no s'ha complicat més.
Representants de l'Assemblea Educativa del Bages han denunciat que el dispositiu policial "significa una clara vulneració del dret a vaga". També han lamentat que els agents hagin intentat identificar els participants i han atribuït aquest canvi de protocol a Interior, assegurant que "això no ens havia passat mai durant les mobilitzacions del curs passat".
La protesta continua cap al centre de Manresa
Davant la impossibilitat de tallar la C-55, els convocants han decidit reprendre la marxa en direcció al centre de Manresa. Els manifestants continuen la protesta pels carrers de la ciutat amb càntics a favor dels seus drets laborals, per una millora de l'educació i contra la policia i el Departament d'Educació. A les 10 està previst que la manifestació arribi davant els Serveis Territorials d'Educació, a la carretera de Vic, on hi ha prevista una macroassemblea.
La mobilització s'emmarca en la vaga convocada aquest dimarts pels sindicats de l'ensenyament públic, coincidint amb l'inici del curs 2026-2027. Entre les reivindicacions del professorat hi ha la reducció de les ràtios, més personal d'atenció educativa i d'administració i serveis, menys burocràcia i una major inversió en el sistema educatiu.