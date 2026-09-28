La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de vermell pel Dia Mundial del Cor

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color vermell aquest dimarts 29 de setembre, de 2/4 i mig de 8 del vespre a 2/4 d'11 de la nit, amb motiu del Dia Mundial del Cor. Amb aquesta iniciativa, la ciutat se suma, un any més, a la crida de la Fundació CorAvant per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'adoptar hàbits saludables per prevenir les malalties cardiovasculars. La il·luminació vol ser també un recordatori que tenir cura del cor és essencial per viure millor i durant més temps.
Una causa de mort molt present
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món, amb 20,5 milions de defuncions anuals, que representen aproximadament el 33% del total. A Catalunya, 2 de cada 10 persones menors de 45 anys i més de la meitat de les persones d'entre 45 i 64 anys presenten algun factor de risc cardiovascular.
Hàbits que protegeixen la salut cardiovascular
Bona part dels factors de risc es poden prevenir o controlar mitjançant canvis en els hàbits de vida. Tot i que n'hi ha que no es poden modificar, com l'edat o els antecedents familiars, hi ha moltes mesures que contribueixen a protegir el cor: deixar de fumar, tenir cura del benestar emocional, practicar exercici físic diàriament, seguir una alimentació cardiosaludable i fer revisions periòdiques.
Què són les malalties cardiovasculars
Les malalties cardiovasculars són trastorns que afecten el cor i els vasos sanguinis. Poden ser congènites o adquirides i manifestar-se tant durant l'edat pediàtrica com en l'edat adulta. Davant d'un diagnòstic, és fonamental que la persona afectada i el seu entorn familiar coneguin la situació i disposin dels recursos necessaris per afrontar-la, fer els canvis que calgui i adaptar-se a les noves circumstàncies.
L'acompanyament de la Fundació CorAvant
En aquest àmbit, la Fundació CorAvant fa més de 15 anys que acompanya persones amb cardiopatia i les seves famílies, oferint-los eines i suport per afrontar els reptes del dia a dia i desenvolupar el seu projecte de vida.