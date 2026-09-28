Mor als 71 anys Pius X. Cisa, impulsor de la Guia de Manresa i activista del sobiranisme local

Pius X. Cisa Camps ha mort aquest dilluns als 71 anys després de no superar un càncer fulminant que ha acabat amb la seva vida en poques setmanes. Conegut especialment per haver impulsat i gestionat la Guia de Manresa, una de les primeres guies digitals de la ciutat en els inicis d'internet, Cisa era una persona molt vinculada a la vida social, cultural i sobiranista manresana, on gaudia d'una àmplia estima personal.
La seva mort ha causat commoció entre nombroses persones que el van conèixer al llarg de dècades de participació en iniciatives ciutadanes i entitats de la ciutat. El funeral tindrà lloc aquest dimecres a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa, al carrer Lemmerz, 1-5.
Un pioner de la presència de Manresa a internet
Cisa va ser el responsable de la Guia de Manresa, una eina que va néixer quan internet tot just començava a popularitzar-se i que es va convertir en una referència per a molts usuaris que buscaven informació sobre la ciutat. En una època en què la presència digital de les administracions, empreses i entitats era encara molt limitada, la guia va esdevenir una de les principals portes d'entrada a la realitat manresana a la xarxa.
La seva aposta per les noves tecnologies va situar la Guia de Manresa entre les iniciatives pioneres de la Catalunya Central en l'àmbit digital, contribuint a donar visibilitat a la ciutat i al seu teixit social, comercial, econòmic i associatiu.
Compromès amb el país i la vida ciutadana
Més enllà de la seva faceta vinculada a internet, Pius X. Cisa va mantenir una participació activa en diferents iniciatives de caràcter ciutadà i nacional. Va formar part de l'Assemblea Nacional Catalana a Manresa i també va participar en el moviment Manresa Decideix, que va impulsar la consulta popular sobre la independència de Catalunya a la ciutat.
La seva implicació cívica també el va portar a col·laborar en el Projecte Educatiu de Ciutat i en diverses iniciatives comunitàries. Sense ocupar habitualment càrrecs de primera línia ni liderar grans organitzacions, era una presència constant en nombrosos projectes col·lectius vinculats a la vida cultural i social manresana.
Arrels profundes a la ciutat
Nascut i criat a Manresa, Cisa havia estat escolà de la Seu i havia cursat els seus estudis als Claretians. Les persones que el coneixien destaquen igualment la seva vinculació amb el món de la música i el seu interès permanent per la vida de la ciutat, que el va portar a implicar-se en múltiples activitats al llarg dels anys.
Amb la seva mort desapareix una figura discreta però molt present en la construcció de la Manresa contemporània, que destacava per la seva bonhomia, especialment en aquells àmbits relacionats amb la participació ciutadana, la cultura i els primers passos de la ciutat en l'entorn digital.