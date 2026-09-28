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Sant Fruitós de Bages estrena nous jocs i paviments tous en diversos parcs infantils

Societat

Una inversió de 40.000 euros ha permès renovar estructures malmeses i millorar la seguretat, amb una nova escalada al Castell

  • Nou joc al parc infantil del Castell de Sant Fruitós -

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Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 12:51

Diversos parcs infantils de Sant Fruitós de Bages han estrenat nous elements de joc i paviments tous, en el marc d'un conjunt d'actuacions destinades a millorar la seguretat, la funcionalitat i la qualitat d'aquests espais per als infants i les famílies. Les obres han suposat una inversió de 40.000 euros i han permès renovar diferents estructures que es trobaven malmeses, així com millorar els paviments d'alguns dels espais. Les actuacions són fruit dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius.

Noves estructures al Bosquet i a Torroella de Baix

Al parc del Bosquet s'ha substituït l'antic aparell multijoc, que es trobava malmès, per una nova estructura de joc. Al parc infantil del barri de Torroella de Baix també s'ha canviat l'antiga estructura multijoc per una de nova.

Gronxador i llit elàstic al barri de la Natura

Al barri de la Natura s'ha renovat el gronxador del parc infantil interior. Al parc situat davant de la llar d'infants, s'hi ha instal·lat un nou joc de tipus llit elàstic.

Escalada al parc del Castell

Una de les principals novetats es troba al parc del Castell, on s'ha incorporat una nova estructura de joc d'escalada, que amplia les possibilitats de joc i d'activitat física dels infants.

Fruit dels pressupostos participatius

Aquest conjunt d'actuacions és fruit dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del nucli de Sant Fruitós i del barri de Torroella de Baix.

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