L'Església Ortodoxa d'Ucraïna atorga la seva medalla d'honor a Sor Lucía Caram

El metropolità de Kíiv i de tot Ucraïna, Epifani, màxima autoritat de l'Església Ortodoxa d'Ucraïna, va rebre aquest dijous a la seva residència del monestir de Sant Miquel de les Cúpules Daurades a la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, la religiosa Sor Lucía Caram, en una trobada oficial de suport a la causa ucraïnesa.
Durant la reunió, el cap religiós va voler agrair personalment la implicació i el suport constant de la monja manresana cap al poble ucraïnès i li va fer lliurament de la medalla Pel sacrifici i l'amor per Ucraïna. "Lluitem per la veritat i la llibertat, i creiem que sempre guanyen. Per això nosaltres guanyarem i a Ucraïna s'establirà una pau justa", va declarar el metropolità Epifani durant l'acte.
En la trobada també hi van participar el bisbe Ievstrati, segon del departament de relacions exteriors de l'església; Juan Carlos Cruz, membre de la Comissió Pontifícia per a la Protecció dels Menors, i una delegació del Servei Estatal de Fronteres d'Ucraïna encapçalada pel general Andrei Kutxerenko. Totes les parts van abordar temes clau sobre l'assistència humanitària, la situació dels refugiats, el tractament mèdic de soldats ferits a hospitals de Catalunya i el retorn dels infants deportats per les forces de l'ocupació russa.
El compromís de la Fundació del Convent de Santa Clara des de Manresa
Des de l'inici de la invasió a escala completa, la monja argentina arrelada a Manresa ha estat un dels motors solidaris catalans més visibles envers la població ucraïnesa. Mitjançant la Fundació del Convent de Santa Clara de la capital del Bages, Sor Lucía ha organitzat contínues caravanes de suport que han permès enviar desenes d'ambulàncies, vehicles de socors i material mèdic de primera necessitat.
A més, el seu equip ha estat responsable d'establir hospitals de campanya a les zones de conflicte per atendre tant ferits militars com civils, així com de facilitar el trasllat i acollida de refugiats i la recuperació de ferits greus en centres sanitaris de Catalunya.
El significat i la història de la medalla Pel sacrifici i l'amor per Ucraïna
Creada en el context de les primeres adveccions militars al Donbàs i després dels esdeveniments de la Revolució de la Dignitat el 2015, la medalla Pel sacrifici i l'amor per Ucraïna s'ha consolidat com una de les distincions espirituals, morals i socials de més alt rang que atorga l'Església Ortodoxa del país.
Aquest guardó s'entrega a aquelles persones -siguin civils, militars o ciutadans estrangers- que han demostrat un patriotisme extraordinari, aliança humanitària i un sacrifici personal tangible en la protecció de la vida humana, la sobirania i la pau. La medalla simbolitza la fe, el reconeixement de la comunitat civil i el suport moral de les institucions religioses a aquells que actuen com a suport i refugi per al poble ucraïnès en els seus moments més difícils.