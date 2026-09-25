Navarcles inicia la millora de l'asfaltat de diversos carrers del municipi

L'Ajuntament de Navarcles ha iniciat els treballs d'asfaltatge en diversos carrers del municipi, amb l'objectiu de millorar-ne el paviment, l'estat de conservació, la seguretat i la qualitat de l'espai públic. La primera fase dels treballs es desenvoluparà durant els propers dies i té un termini màxim d'execució previst de dues setmanes.
Un pressupost de gairebé 77.000 euros en dues fases
En el conjunt de les fases 1 i 2, l'actuació compta amb un pressupost d'adjudicació de 76.967,20 euros, IVA inclòs.
Els treballs permetran actuar en diferents trams de dotze carrers i vies del municipi: passatge Avel·lí, Montcau, Arquitecte Gaudí, avinguda Piscines i Esports, Calders, Santpedor, Sardana, Lluís Companys, Francesc Macià, Sant Bartomeu, Camí de l'Angla i Camí de Solervicens.
Manteniment de la via pública
Les actuacions formen part de les tasques de manteniment i millora de la via pública que impulsa l'Ajuntament de Navarcles, i tenen com a finalitat adequar els trams que presenten un major deteriorament de l'asfaltat i contribuir a disposar d'uns carrers més segurs i en millors condicions.
Durant el desenvolupament dels treballs es poden produir afectacions puntuals a la circulació i a l'accés als carrers on s'estiguin executant les actuacions.