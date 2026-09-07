Navarcles referma el suport a la Penya Ciclista i a la continuïtat de la Selènika

La Selènika tornarà a portar bicicletes i ambient esportiu als camins i paisatges del Bages el pròxim 27 de setembre, amb la celebració de la seva 38a edició. La prova tornarà a ser possible gràcies a la tasca de la Penya Ciclista Navarcles, entitat organitzadora, i al suport de l'Ajuntament de Navarcles, que reivindica el valor de la marxa i la feina del voluntariat que la fa possible any rere any.
Gairebé quatre dècades de ciclisme
Després de 38 edicions, la Selènika s'ha convertit en molt més que una marxa ciclista i és una prova arrelada a Navarcles, vinculada a la història esportiva del municipi i a la promoció de l'activitat física, el ciclisme i la descoberta del territori.
Al llarg de gairebé quatre dècades, la Penya Ciclista Navarcles ha mantingut viva la prova i ha anat adaptant-la als nous temps i a les diferents maneres de viure el ciclisme. Aquesta capacitat d'evolucionar ha permès que la Selènika continuï sent una cita de referència per a molts aficionats a la bicicleta.
Tres circuits per a diferents perfils
En aquesta 38a edició, la Selènika amplia les possibilitats de participació amb tres circuits pensats per donar resposta a diferents nivells i modalitats. La Curta tindrà 41,7 quilòmetres i 725 metres de desnivell positiu i serà apta per a MTB, gravel i e-bike. La Clàssica, de 84,1 quilòmetres i 1.713 metres de desnivell positiu, estarà pensada per a MTB i e-bike. Finalment, l'Espai Gravel oferirà un recorregut de 84,5 quilòmetres i 1.542 metres de desnivell positiu específicament dissenyat per a aquesta modalitat.
Aquesta diversificació busca mantenir l'essència de la Selènika i, alhora, obrir la prova a nous perfils de participants i a les noves tendències del ciclisme.
Reconeixement a la Penya Ciclista i al voluntariat
L'Ajuntament de Navarcles reafirma el seu compromís amb la Penya Ciclista Navarcles i amb el suport a la Selènika, tot posant en valor la importància que té la prova per al municipi i la feina necessària per organitzar-la cada any.
El consistori destaca especialment la tasca de totes les persones que formen part de l'entitat i de l'equip de voluntariat. La 38a edició és fruit de molts anys de dedicació, voluntariat, organització i capacitat d'adaptació, elements que han permès mantenir la iniciativa dins del calendari ciclista.
Ajuntament i Penya Ciclista Navarcles comparteixen la voluntat de continuar treballant perquè la Selènika segueixi sent una realitat i perquè el municipi mantingui el seu vincle amb l'esport, el ciclisme i les activitats que generen participació i vida col·lectiva.