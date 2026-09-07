Navàs renovarà instal·lacions esportives amb una inversió global de 215.000 euros

L'Ajuntament de Navàs impulsarà durant els pròxims tres anys un conjunt d'actuacions de millora als equipaments esportius municipals gràcies al Pla de Xoc d'Equipaments Esportius de la Generalitat. El programa compta amb una subvenció de 160.000 euros del Govern català, a la qual el consistori hi afegirà una aportació pròpia del 25%, fet que elevarà la inversió total fins als 215.745,94 euros.
L'objectiu del pla és modernitzar les instal·lacions esportives, incrementar-ne l'eficiència energètica i garantir espais més segurs, confortables i funcionals per als usuaris. Aquest 2026, Navàs ha rebut una primera aportació de 45.999 euros, mentre que la resta de la subvenció arribarà de manera proporcional durant els anys 2027 i 2028.
Renovació de l'enllumenat del camp de futbol
Una de les actuacions executades aquest setembre ha estat la substitució dels projectors halògens del camp de futbol per nous equips de tecnologia LED. La intervenció ha suposat una inversió de 37.050,44 euros, finançada íntegrament per la Generalitat, i permetrà millorar la qualitat de la il·luminació, reduir el consum energètic i generar un estalvi econòmic en el manteniment de la instal·lació.
També s'ha instal·lat una paret de vidre divisòria entre la grada i la zona d'accés del Pavelló Blau. Aquesta actuació, amb un cost de 6.000 euros, té com a finalitat millorar l'organització dels espais, augmentar la seguretat dels usuaris i reduir les pèrdues energètiques de l'equipament.
Millores a les piscines municipals
El Pla de Xoc també ha permès intervenir a les instal·lacions de l'Eix, on s'han renovat diverses bombes vinculades al funcionament de les piscines per un import de 9.111,59 euros. Paral·lelament, s'han substituït diversos filtres amb una inversió de 9.037,04 euros.
Aquestes actuacions busquen garantir un millor funcionament de les instal·lacions i optimitzar-ne el rendiment.
Actuacions previstes per als pròxims dos anys
Les millores previstes per al 2027 i el 2028 es duran a terme principalment durant els períodes estivals per evitar afectacions a l'activitat esportiva i escolar. Entre les intervencions destacades hi ha la renovació de la fusteria exterior del Pavelló Blau, amb la substitució dels actuals tancaments de policarbonat per vidres de baixes emissions per millorar l'aïllament tèrmic.
El projecte també inclou la col·locació de material aïllant al sostre de l'equipament per reduir el consum energètic i incrementar el confort interior, així com la reparació dels vestidors de la pista Sant Jordi per adaptar-los a les necessitats actuals dels usuaris.