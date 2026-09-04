Assalten un Punt Lila de la Festa Major de Manresa amb insults LGTBfòbics, masclistes i racistes

El Punt Lila instal·lat a la plaça Fius i Palà durant la Festa Major de Manresa va viure dissabte a última hora de la nit una situació desagradable quan un grup d'una desena de joves va increpar les noies que l'atenien amb expressions LGTBfòbiques, masclistes i racistes, segons diversos testimonis. Els fets haurien tingut també un component racista pel fet que una de les noies presents al punt és racialitzada.
Durant l'acció, els mateixos joves haurien advertit les responsables amb l'expressió literal "quan tinguem l'alcaldia se us haurà acabat la guingueta". Les responsables del Punt Lila van recollir l'incident i el van traslladar als seus responsables.
L'endemà, agents de la Guàrdia Urbana es van acostar al Punt Lila per interessar-se pel seu estat després de l'episodi i per oferir-se a intervenir en cas que es tornessin a trobar amb una situació similar.
L'Ajuntament de Manresa no han confirmat encara oficialment els fets, a l'espera que la setmana vinent es tanqui l'informe tècnic sobre el funcionament dels punts liles i dels punts de consums responsables durant la Festa Major.
Què és un Punt Lila?
Els punts liles són espais d'informació, sensibilització i atenció davant les violències masclistes i LGTBfòbiques, especialment presents en contextos d'oci i festius. Les persones que els atenen ofereixen suport i acompanyament davant possibles agressions o situacions de violència, alhora que treballen per prevenir-les i fomentar unes festes segures i lliures de discriminacions.