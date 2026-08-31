Els 400 drons enamoren Manresa abans d'un multitudinari Castell de Focs a l'Agulla

El Parc de l'Agulla ha viscut aquest diumenge una de les nits més multitudinàries que es recorden en el marc de la Festa Major de Manresa. Milers de persones s'hi han aplegat per assistir a una proposta que combinava tradició i innovació: l'estrena d'un espectacle de 400 drons sobre el cel de la ciutat i, a continuació, el tradicional Castell de Focs.
La gran novetat de l'edició d'enguany no ha decebut. A les deu de la nit, els drons de l'empresa manresana Crostal Aerial han començat a enlairar-se per oferir una coreografia lluminosa sincronitzada amb música que ha captat l'atenció de tots els assistents. Durant diversos minuts, els aparells han anat transformant el cel en una successió de figures vinculades a la identitat de Manresa i al seu patrimoni.
El cel es converteix en un homenatge a la ciutat
L'espectacle ha anat dibuixant alguns dels elements més representatius de l'imaginari manresà. Entre les figures que han aparegut al cel hi havia l'aigua, el Pont Vell, la basílica de la Seu, el Kursaal, els nans, els gegants, els castellers, una sardana, l'àguila, la muntanya de Montserrat, el cor de Manresa, les lletres amb el nom de la ciutat i l'escut de l'Ajuntament, entre d'altres.
Cada nova composició era rebuda amb aplaudiments i exclamacions d'un públic que seguia atentament l'evolució de les figures. L'espectacle ha generat una satisfacció gairebé unànime entre els assistents, que han valorat positivament una proposta inèdita fins ara a la Festa Major.
La combinació de tecnologia, música i referències locals ha convertit l'exhibició en una autèntica declaració d'amor a la ciutat, amb imatges que han estat enregistrades i fotografiades de manera massiva pels espectadors.
El Castell de Focs pren el relleu
Un cop finalitzada la coreografia aèria, la mirada del públic s'ha traslladat cap a l'espai habitual del Castell de Focs. La Pirotècnia Tomàs ha tornat a ser l'encarregada de posar el punt culminant a la nit amb un espectacle pirotècnic sincronitzat amb música en català.
Durant prop de vint minuts, el cel de l'Agulla s'ha omplert d'efectes de llum i color amb més de 360 quilos de pólvora disparats en una exhibició que manté intacte el seu paper com un dels actes més emblemàtics de la Festa Major.
Entre l'espectacle de drons i el Castell de Focs, la proposta ha ofert aproximadament mitja hora de llum, música i emoció davant una afluència que molts assistents coincidien a qualificar com la més gran que recorden al Parc de l'Agulla per a aquest acte.
Una aposta que deixa empremta
L'estrena dels drons ha aportat una nova dimensió a una cita que tradicionalment havia estat reservada a la pirotècnia. Sense substituir el protagonisme del Castell de Focs, la proposta ha ampliat l'espectacle amb una fórmula que combina innovació tecnològica i divulgació del patrimoni local.
La resposta del públic fa pensar que la iniciativa ha superat les expectatives i que aquesta primera experiència podria marcar un abans i un després en la programació de la Festa Major. Aquest diumenge, almenys, Manresa ha mirat cap al cel i s'hi ha reconegut.