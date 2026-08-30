La caiguda del gegant Hereu marca una ballada de la imatgeria amb èxit de públic

La plaça Major de Manresa s'ha tornat a omplir aquest diumenge al migdia per seguir la tradicional ballada de la imatgeria de la Festa Major, un dels actes més estimats i tradicionals del programa festiu. Tot i l'ensurt provocat per la caiguda del gegant de l'Hereu durant la part final de l'actuació, la celebració s'ha desenvolupat amb total normalitat i ha mantingut l'ambient festiu que caracteritza aquesta cita.
Un migdia de cultura popular sota un sol intens
Centenars de persones s'han congregat a la plaça Major per presenciar l'exhibició del patrimoni festiu manresà. El seguici ha arribat procedent de la Seu i ha donat pas a una de les estampes més característiques de la Festa Major, amb les figures desfilant i ballant davant del públic.
Els cavallets de Sant Jordi, els nans, els gegantons, l'Hereu i la Pubilla, la parella de gegants, el Lleó i l'Àliga han estat els protagonistes d'una actuació seguida amb atenció per una plaça completament ocupada. La calor i el sol no han impedit una elevada assistència, en una jornada que ha tornat a evidenciar l'arrelament de la cultura popular a la ciutat.
Un ensurt sense conseqüències personals
L'única incidència destacada s'ha produït quan l'Hereu ha acabat a terra a les voltes del ball. La caiguda ha generat moments de preocupació entre els assistents, però la situació s'ha resolt ràpidament gràcies a la reacció dels membres de la colla.
L'impacte s'ha pogut esmorteir però, segons la colla Gegantera, la figura ha patit alguna esquerda. El portador, un jove geganter que s'estrenava en aquesta responsabilitat i que viu la festa amb gran passió, ha quedat especialment afectat per l'incident, però no ha patit cap conseqüència física. La colla contactarà aquest mateix divendres amb el Taller Casserras de Solsona per arreglar l'Hereu tant aviat com sigui possible.
El públic pren el relleu després de la imatgeria
Un cop finalitzada la ballada de la imatgeria, la festa ha continuat amb les danses participatives que cada any conviden la ciutadania a sumar-se a la celebració. La plaça ha acollit les ballades del Rossinyol i la Bolangera, així com les sardanes Manresa Dansa, de Ricard Viladesau, i Manresa està de festa, de Laia Giralt.
La participació popular ha posat el punt final a una matinal que ha tornat a convertir la plaça Major en l'epicentre de la cultura tradicional manresana i que, malgrat l'ensurt final, s'ha desenvolupat amb la normalitat i l'ambient festiu propis d'una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major.