Voilà al Cobert torna a Sant Fruitós amb un cap de setmana de música i gastronomia

Sant Fruitós de Bages tornarà a convertir el Cobert de la Màquina de Batre en un espai de trobada al voltant de la música i la gastronomia amb una nova edició del cicle Voilà al Cobert. Després de la bona acollida de la primera convocatòria, celebrada aquest juliol, la proposta tornarà els dies 19 i 20 de setembre amb dues jornades de música en directe i oferta gastronòmica.
La iniciativa manté l'aposta per oferir activitats a l'aire lliure en un entorn singular del municipi, combinant actuacions musicals amb diferents opcions per menjar i beure en un ambient distès i familiar.
Música dels anys 80 i 90 per obrir el cap de setmana
La programació arrencarà dissabte amb una sessió protagonitzada pel DJ Knight, que oferirà una selecció de grans èxits de les dècades dels vuitanta i noranta. La proposta està pensada per recuperar cançons que formen part de la memòria musical de diverses generacions i convertir el Cobert en una pista de ball a l'aire lliure.
L'endemà, diumenge, el protagonisme serà per a Dali Groove, que portarà al municipi un repertori centrat en les grans versions de la història del rock en format de vermut musical.
Furgoteques i presentació de la programació de tardor
Durant les dues jornades, els assistents disposaran de diverses propostes gastronòmiques a través de furgoteques instal·lades al recinte, amb opcions per fer un àpat informal, picar alguna cosa o prendre una beguda mentre gaudeixen de les actuacions.
A més, aquest cap de setmana servirà també per donar el tret de sortida a la nova temporada de concerts que la marca Voilà! programarà al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages durant els mesos d'octubre, novembre i desembre al Teatre Casal Cultural.
Amb aquesta segona edició, el cicle consolida la seva presència al municipi amb la voluntat de reforçar Sant Fruitós de Bages com un espai de referència per a la música en directe, la gastronomia i les activitats culturals.