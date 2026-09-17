Manresa en Comú ha emès un comunicat en relació amb l'homicidi de Carles Vilajosana, ocorregut fa més de dues setmanes després del Correfoc de la Festa Major de la ciutat. La formació comença expressant el seu respecte a la víctima, la família i el seu entorn, i denuncia amb fermesa els intents de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar els menors no acompanyats i propagar notícies falses sobre l'origen dels delinqüents per "fer avançar idees racistes i classistes".
El grup remarca que la responsabilitat penal és "individual i no col·lectiva" i que qui delinqueix ha de respondre davant la justícia "sigui qui sigui i vingui d'on vingui". Alhora, adverteix que l'ús d'armes blanques és un problema greu de seguretat que no es pot normalitzar, i anuncia que ja ha presentat una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per instar els governs a prevenir-ne i erradicar-ne la presència al carrer.
Més recursos socials en comptes de "més càmeres"
Pel que fa a la gestió local de la seguretat, els Comuns defensen que el model no s'ha de limitar a l'actuació policial, sinó que cal abordar les causes estructurals del conflicte de manera transversal, involucrant els serveis socials, la sanitat i l'habitatge. Tot i reconèixer els avenços fets a Manresa el 2024 amb l'estratègia d'intervenció socioeducativa per a joves (mediadors, educadors de carrer i obertura de patis escolars), consideren que aquests recursos continuen sent insuficients.
Per aquest motiu, la formació proposa ampliar la Taula de Seguretat municipal incorporant-hi col·lectius amb una participació limitada fins ara, com associacions de persones migrants, joves i grups de dones. Així mateix, aposten per incrementar el personal de mediació, educadors i treballadors socials com a principal eina preventiva. Finalment, el grup manifesta el seu rebuig a "malbaratar recursos" en el desplegament de càmeres de vigilància massives o aplicacions amb botons del pànic, al·legant que aquesta mena de dispositius tecnològics no eviten que es cometin els delictes ni resolen el problema de la violència des de l'arrel.