David Casellas coordinarà el nou grau en Dret d'UManresa, que arrenca amb més de cinquanta estudiants

La Facultat de Ciències Socials d'UManresa ha incorporat l'advocat manresà David Casellas com a coordinador del nou grau en Dret, que iniciarà les classes el pròxim dilluns 21 de setembre amb més de cinquanta estudiants matriculats. El nomenament ha estat aprovat aquesta setmana pel Consell de Govern de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Casellas, que és degà del Col·legi d'Advocats de Manresa des de l'any 2021, s'incorpora al projecte acadèmic amb l'objectiu d'aportar-hi una mirada vinculada a l'exercici professional de l'advocacia i al funcionament de les institucions jurídiques. Segons la universitat, la seva experiència contribuirà a reforçar una formació connectada amb la realitat actual del sistema judicial i amb les necessitats del territori.
Una trajectòria vinculada a l'advocacia i a les institucions jurídiques
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1992, David Casellas exerceix com a advocat des de 1994. Després d'una primera etapa professional en un despatx especialitzat en responsabilitat civil a Barcelona, des del 2005 dirigeix el seu propi bufet a Manresa, centrat principalment en el dret civil i penal, així com en la defensa de persones consumidores i usuàries de serveis financers i assegurances.
Paral·lelament, ha desenvolupat una destacada activitat institucional. Com a degà del Col·legi d'Advocats de Manresa forma part tant del Consell de l'Advocacia Catalana com del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Entre altres responsabilitats, ha presidit les comissions de Relacions amb l'Administració de Justícia i de Llengua de l'Advocacia Catalana i actualment encapçala la Comissió d'Estudis, Informes i Projectes de l'Advocacia Espanyola. També és àrbitre de consum i membre de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Una titulació vinculada al territori i a la pràctica professional
La incorporació de Casellas coincideix amb la posada en marxa d'un grau que permetrà estudiar Dret de manera presencial per primera vegada a la Catalunya Central. La titulació s'impartirà simultàniament als campus de Manresa i Vic, i en el cas de la capital del Bages es desenvoluparà en horari de matí.
Els estudis compten amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Manresa i de diversos despatxos jurídics del territori, amb la voluntat d'oferir una formació estretament vinculada a la pràctica professional. El model docent combinarà continguts teòrics amb la resolució de casos reals, simulacions, debats i activitats d'oratòria, seguint la metodologia de grups reduïts característica de la Facultat de Ciències Socials.
Entre els elements diferencials del nou grau, la universitat destaca també l'ús del català com a llengua vehicular i la incorporació de noves tecnologies, incloent-hi la intel·ligència artificial aplicada a l'àmbit jurídic.