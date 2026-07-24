La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient d'UManresa estrena codirecció

La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient, impulsada per UManresa, inicia una nova etapa amb el nomenament de les doctores Elena Medarde Barragán i Aida Camps Gómez com a codirectores. El relleu arriba després de la jubilació de la doctora Carmen Gomar Sancho, que ha dirigit la Càtedra des de la seva creació i n'ha consolidat el paper com a referent en simulació clínica, seguretat del pacient, formació i recerca.
Un model de direcció compartida per afrontar nous reptes
La Fundació Universitària del Bages ha apostat per un model de codirecció amb la voluntat de garantir la continuïtat del projecte i afrontar els nous reptes des d'una perspectiva complementària que integri els àmbits acadèmic, assistencial, investigador i d'innovació.
Segons la directora general adjunta d'UManresa, Sílvia Mas, "la combinació dels dos perfils permet construir una direcció compartida capaç d'aprofitar les fortaleses de cadascuna de les responsables i generar sinergies que contribueixin al creixement de la Càtedra".
Experiència en simulació clínica i innovació sanitària
La doctora Aida Camps aporta una llarga trajectòria en simulació clínica, seguretat del pacient i innovació educativa en ciències de la salut. Durant més d'una dècada ha dirigit el Centre de Simulació d'UManresa i ha impulsat el desenvolupament de la simulació clínica tant en l'àmbit universitari com en el professional.
També ha liderat iniciatives des de societats científiques especialitzades, promovent xarxes de col·laboració entre hospitals i projectes internacionals vinculats a la qualitat i l'avaluació de la simulació clínica. La seva experiència reforçarà especialment les àrees de docència, recerca, transferència de coneixement i projecció internacional de la Càtedra.
Per la seva banda, la doctora Elena Medarde compta amb una àmplia experiència en gestió sanitària, innovació i recerca. Al llarg de la seva trajectòria ha liderat equips i projectes i ha impulsat aliances entre centres sanitaris, universitats, empreses i centres tecnològics.
La seva incorporació reforça especialment la dimensió estratègica de la Càtedra en àmbits com la innovació aplicada, la salut digital, la transferència de coneixement i la transformació dels sistemes de salut.
Continuïtat i projecció internacional
Amb aquest nou model de governança, la Càtedra es planteja consolidar les línies de treball desenvolupades fins ara i impulsar noves iniciatives relacionades amb la simulació clínica, la seguretat del pacient, la innovació i la recerca.
Entre els objectius de la nova etapa també hi ha reforçar les relacions amb institucions i organitzacions dels àmbits sanitari i acadèmic, tant en l'àmbit estatal com internacional, per continuar ampliant la projecció d'aquest espai de referència liderat des d'UManresa.