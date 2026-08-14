De 190.000 a 475.000 euros sense posar-hi ni un totxo: el «negoci» de l'habitatge al cor de Manresa

Hi ha edificis que necessiten anys per canviar de fesomia, però només uns mesos per canviar de preu. El número 1 de la plaça dels Drets de Manresa n'és un exemple gairebé de manual. L'immoble, situat al Centre Històric, continua tapiat, sense que s'hi hagi fet cap actuació de rehabilitació i pendent d'una intervenció integral. Però el seu preu al mercat immobiliari s'ha disparat.
L'edifici es comercialitza actualment per 475.000 euros a través de dos portals immobiliaris. Uns mesos abans, l'estiu passat, havia estat objecte d'una subhasta impulsada per l'Agència Tributària. La informació pública del portal de transparència de Subhastas, indica que la puja màxima va arribar als 190.422 euros.
La diferència és considerable: el preu actual demanat és 2,5 vegades superior a aquella puja màxima, sense que l'edifici no hagi estat rehabilitat pel camí. Especulació de manual.
Un edifici de més de 1.300 metres quadrats i amb les portes tapiades
La finca conserva encara l'aspecte senyorial que explica bona part del seu valor arquitectònic i urbà, però l'estat actual és molt diferent del que podria suggerir la seva façana. L'edifici està tancat i tapiat i requereix una intervenció integral.
L'immoble té una superfície construïda de 1.378,05 metres quadrats, distribuïts en planta baixa, tres plantes i sotacoberta. És una finca de grans dimensions situada en ple Centre Històric, però actualment sense ús residencial ni comercial.
És precisament aquesta combinació -un edifici gran, amb possibilitats de transformació però pendent encara d'una inversió important- la que fa especialment significativa l'evolució del seu preu.
Perquè entre una cosa i l'altra no hi ha una rehabilitació -ni cap tipus d'actuació- que expliqui aquest increment de valor. No hi ha un ascensor nou, ni una façana restaurada, ni habitatges reformats, ni una redistribució dels espais. L'edifici continua esperant que algú hi posi els diners necessaris per recuperar-lo.
De la subhasta de l'Agència Tributària als 475.000 euros
L'immoble va arribar al Portal de Subhastes de l'Agència Tributària i va acabar entrant en una licitació en què la puja va anar creixent fins als 190.422,08 euros, segons les dades que encara es poden consultar públicament al portal de UR Subastas Catalunya.
L'Ajuntament de Manresa també hi va participar. El consistori va anar igualant les ofertes que es feien durant la licitació fins a arribar al límit de la partida pressupostària que havia reservat per intentar adquirir l'edifici. Quan les puges van superar aquest topall, el consistori va deixar de participar en la licitació.
L'adjudicació definitiva de la subhasta no consta encara publicada en la documentació publicada. Per tant, els 190.422 euros no es poden presentar com el preu definitiu d'adjudicació. Sí que es pot afirmar que és la puja màxima que consta en la fitxa pública de la subhasta i que, per tant, l'operació no es va tancar per una quantitat superior a aquesta.
Sigui quin sigui l'import final d'adjudicació, el contrast amb el preu actual és difícil d'ignorar: 475.000 euros per un immoble que continua exactament pendent de la mateixa intervenció integral que necessitava quan va sortir a subhasta uns mesos enrere.
Un cas concret en un Centre Històric amb molts edificis buits
La plaça dels Drets, 1 no és només una finca que permet posar dues xifres una al costat de l'altra. També és un exemple de la situació que viu el Centre Històric de Manresa, on conviuen edificis amb una gran capacitat de transformació amb immobles tancats, tapiats o que han acabat sent enderrocats després d'anys sense una intervenció suficient.
El problema és especialment evident quan es mira des de la perspectiva de l'habitatge. La ciutat acumula una necessitat creixent de pisos assequibles, mentre que l'Ajuntament ha d'afrontar situacions de famílies desnonades que necessiten una solució residencial d'emergència i cada vegada hi ha més persones que, tot i tenir ingressos procedents del treball, tenen dificultats per assumir el preu del lloguer.
En aquest context, els edificis buits del Centre Històric són alhora un problema i una oportunitat. Són espais que podrien tornar a tenir ús residencial, però que requereixen inversions importants i, en alguns casos, porten anys fora del mercat efectiu d'habitatge.
El cas de la plaça dels Drets introdueix una tercera realitat: un immoble que no ha recuperat cap ús, que no ha estat rehabilitat i que, tanmateix, torna al mercat amb un preu que multiplica àmpliament la quantitat de la puja màxima registrada en la subhasta.
L'Ajuntament intenta entrar en un mercat que va per davant
La participació municipal en la subhasta també permet veure l'altra cara de la qüestió. El consistori va reservar una partida per intentar adquirir l'immoble i va competir en la licitació fins al límit dels recursos disponibles. No se'n va sortir. I l'edifici, després de passar per una subhasta pública, torna ara al mercat privat. A un mercat privat que no li dona ni utilitat ni recorregut i que només juga a multiplicar els ingressos sense fer-hi cap intervenció.
La paradoxa és que el mateix Centre Històric que necessita recuperar habitatges, activitat i edificis degradats també és un espai on el valor dels immobles pot créixer molt abans que aquests recuperin cap ús.
La plaça dels Drets, 1, ho resumeix en una seqüència difícil d'explicar amb més senzillesa: una finca que continua tapiada i pendent d'una reforma integral, una puja màxima de 190.422 euros en una subhasta i un anunci actual de 475.000 euros: dues vegades i mitja més.
Entre una xifra i l'altra no hi ha cap obra, no hi ha cap totxo. Hi ha un canvi de mans i un nou preu.