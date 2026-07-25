MediaMarkt obrirà la seva primera botiga de la Catalunya Central a Manresa

Manresa sumarà aquest any la primera botiga de MediaMarkt a la Catalunya Central. La cadena especialitzada en electrònica de consum obrirà un establiment al polígon dels Trullols, ocupant una part del local que fins al desembre passat havia acollit Leroy Merlin a l'edifici comercial Trullols Project.
L'obertura està prevista per al desembre
Segons ha informat Regió7, la multinacional alemanya preveu inaugurar el nou establiment durant el mes de desembre, tot i que no descarta avançar-ne l'obertura a finals de novembre coincidint amb la campanya del Black Friday.
La botiga ocuparà una superfície total de 2.300 metres quadrats, dels quals 1.600 es destinaran a zona de venda. Això farà que una part de l'antic espai de Leroy Merlin, que disposava d'uns 2.800 metres quadrats, continuï disponible per a un futur llogater.
La companyia iniciarà les obres d'adequació de l'establiment un cop acabat el període de vacances d'estiu i preveu crear, d'entrada, una cinquantena de llocs de treball.
Trullols Project ha invertit 300.000 euros per adequar l'espai
L'arribada de MediaMarkt ha comportat actuacions prèvies a càrrec de la propietat de l'edifici comercial. Trullols Project ha invertit uns 300.000 euros per adaptar el local a la normativa actual. Entre les actuacions realitzades hi ha la instal·lació d'un dipòsit d'aigua de 300 metres cúbics per complir els requisits del sistema de protecció contra incendis, així com la remodelació de la façana, que incorpora un accés més obert i un vestíbul exterior d'uns 100 metres quadrats.