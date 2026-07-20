Els restaurants Slow Food consoliden les Temporades Gastronòmiques del Bages

La Comunitat Slow Food Catalunya Central celebra tres anys d'activitat consolidant les Temporades Gastronòmiques del Bages com una de les principals iniciatives de promoció del producte de proximitat. Coincidint amb la desena edició de la Festa del Tomàquet del Bages, els restaurants participants han presentat aquest dilluns una nova jaqueta corporativa que simbolitza el seu compromís amb la cuina de temporada, el producte local i els valors del moviment Slow Food.
Tres anys impulsant la gastronomia de proximitat
La Comunitat Slow Food Catalunya Central es va constituir l'any 2023 sota el paraigua de Bages Impuls amb el lema Per la promoció del producte de proximitat de la Catalunya Central. Des d'aleshores ha impulsat iniciatives que connecten gastronomia, producció agrària, educació i sensibilització ciutadana, sempre sota els principis internacionals del moviment Slow Food: aliments "bons, nets i justos".
Una de les iniciatives més destacades ha estat la consolidació de les Temporades Gastronòmiques del Bages, quatre sopars anuals dedicats als productes més representatius de cada estació. L'augment de participants i la implicació d'una desena de restaurants evidencien la bona acollida d'un projecte que vol anar més enllà de la restauració i posar en valor la feina de la pagesia, els productors locals i el patrimoni gastronòmic de la comarca.
El moviment Slow Food va néixer a Itàlia durant la dècada dels vuitanta impulsat per Carlo Petrini amb l'objectiu de preservar la biodiversitat alimentària, promoure una alimentació saludable i defensar un model més sostenible de producció i consum. Actualment és present en 160 països a través de més de 1.500 comunitats locals.
L'educació i els mercats de proximitat, pilars del projecte
Entre les primeres actuacions desenvolupades per la comunitat destaca la col·laboració amb Slow Food Educa per implantar el projecte psicoeducatiu Km 0 a les escoles del Bages. L'escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages va ser el centre pioner i prova pilot al territori, i durant el darrer curs ja hi han participat sis escoles. El projecte recupera la col verda manresana, una varietat tradicional en perill d'extinció, mitjançant horts escolars que impliquen alumnat, professorat, pagesos i cuiners.
També el 2023 es va posar en marxa el Mercat de la Terra Slow Food, que se celebra el tercer dissabte de cada mes a Sant Fruitós de Bages amb el suport de l'Ajuntament. Aquest cap de setmana, en el marc dels actes previs de la Festa del Tomàquet del Bages, el tomàquet bagenc en va ser el protagonista. Durant la jornada també es va presentar el conte Col verda de Manresa, on ets?, il·lustrat per Galdric Sala, que va oferir una presentació i un taller infantil.
El Gastrorecup combina sostenibilitat i solidaritat
Una altra de les iniciatives impulsades per la comunitat és la participació en el Gastrorecup, una campanya de la Generalitat que promou l'elaboració de menús a partir d'aliments descartats del circuit comercial per motius estètics o d'excedents, amb l'objectiu de conscienciar sobre el malbaratament alimentari.
El sopar organitzat pels restaurants Slow Food Catalunya Central presenta dues singularitats: és elaborat conjuntament pels diferents establiments de la comunitat i tota la recaptació es destina a la Fundació Santa Clara-Banc d'Aliments. Fins ara se n'han celebrat dues edicions, totes dues a la sala gòtica del convent de Santa Clara de Manresa.
Una desena de restaurants treballen plegats
Actualment una desena de restaurants formen part activa de la Comunitat Slow Food Catalunya Central i treballen diàriament amb productes de proximitat i temporada. A més de la seva activitat habitual, col·laboren de manera altruista en l'organització de les Temporades Gastronòmiques del Bages.
En el Sopar del Tomàquet d'enguany hi participaran el Cau de l'Ateneu, de Manresa; Sardana i Xicra, d'Artés; Can Patoi, de Navarcles, i Mas de la Sala, de Sallent.
Coincidint amb la desena edició de la Festa del Tomàquet, els cuiners estrenaran una nova jaqueta corporativa concebuda com a element identificatiu de la comunitat.
La nova jaqueta reivindica el compromís amb el territori
La presentació de la nova peça s'ha celebrat aquest dilluns a les instal·lacions de CSTY, a Artés. El seu CEO i responsable del disseny, Joan Ramon Comerma, ha assegurat que "és un orgull poder contribuir a divulgar el missatge de la Comunitat Slow Food Catalunya Central i col·laborar amb persones que treballen de manera altruista pel nostre territori".
Comerma també ha aprofitat l'acte per reivindicar el paper del sector agrari, especialment després del recent incendi que va afectar les instal·lacions de Vilà Vila, al Pont de Cabrianes. "És una llàstima que la societat i la política deixin desaparèixer un sector econòmic vital per a la conservació i la gestió del paisatge", ha lamentat.
El cuiner Quim Miró, impulsor dels sopars del tomàquet, ha destacat que "la consolidació de la Festa del Tomàquet i la promoció de la gastronomia elaborada amb productes de proximitat és evident", i ha remarcat que cada any arriba a més públic i que el grup de restauradors està "cada vegada més compromès".
Per la seva banda, Jacint Soler, del restaurant Cau de l'Ateneu, ha afirmat que "la diversitat en l'oferta gastronòmica dels restaurants participants és un valor que ens uneix, ens complementa i ens enriqueix professionalment", i ha assegurat que han creat "un grup d'amics" que gaudeix col·laborant pel territori.
Finalment, Nani Sala, del Mas de la Sala, ha reivindicat "el compromís d'Slow Food per la preservació de la diversitat de cada territori", tot apuntant que les Temporades Gastronòmiques del Bages són "un clar exemple" dels valors de l'organització.
La jornada també ha servit per presentar un nou espai polivalent destinat a demostracions gastronòmiques. Els cuiners participants en el Sopar del Tomàquet han elaborat alguns dels plats que es podran degustar aquest dijous al claustre del Museu Nacional del Barroc de Manresa. L'acte s'ha tancat amb una degustació de plats elaborats amb tomàquet, acompanyats d'una copa de cava Artium del Celler Cooperatiu d'Artés.
La samfaina i els vins del Bages protagonitzaran el Sopar del Tomàquet
L'edició d'enguany del Sopar del Tomàquet retrà homenatge a la samfaina, considerada una de les receptes més representatives de la cuina catalana d'estiu. El menú farà un recorregut per la història dels ingredients que han configurat aquest plat tradicional al llarg dels segles.
Totes les elaboracions estaran maridades amb vins de la DO Pla de Bages, coincidint amb el fet que el vi del Bages és el producte convidat de la desena Festa del Tomàquet.
Abans del sopar també s'oferirà un tast conduït pel viticultor Josep Maria Claret, de Collbaix Celler el Molí, dedicat a la recuperació de varietats antigues de vinya. Aquesta iniciativa, impulsada des del 2018 per la DO Pla de Bages amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Collbaix Celler el Molí i la Fundació Ampans, ha permès recuperar varietats autòctones en risc de desaparició com la Malvasia Manresana, la Malvasia Roja, el Muscat, el Negrelló, la Pansa i la Pansera, plantades als terrenys de la Torre Lluvià amb l'objectiu de preservar el patrimoni vitivinícola del territori.