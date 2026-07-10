Sàmper es compromet a buscar una reubicació per a la planta de reciclatge d'Artés, que no tenia assegurança

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha visitat aquest divendres a la tarda la planta de reciclatge d'Artés afectada per l'incendi declarat dimecres a la tarda en aquesta població i que va obligar a confinar 9.000 persones. El foc ha causat danys "molt importants" a la planta del grup Vilà Vila, que ha hagut d'aturar l'activitat. El conseller ha confirmat que la planta no disposa de pòlissa d'assegurança per la negativa de les companyies asseguradores de cobrir el sector de residus per la seva alta sinistralitat. "No pot ser que una activitat econòmica estigui sense assegurar", ha lamentat Sàmper. Per això, s'ha compromès a ajudar l'empresa a trobar una ubicació temporal alternativa i a buscar ajuts per reconstruir la planta.
Sàmper ha criticat la decisió de les companyies asseguradores de no cobrir el sector dels residus per l'alta sinistralitat que tenen les empreses. "Les empreses asseguradores han pres la determinació de no assegurar el sector pels riscos que comporta sense avaluar la possibilitat, per exemple, de fer-los pagar una prima més elevada, que seria allò més coherent", ha exposat el conseller. Per això, ha dit que és una qüestió que avaluaran en l'àmbit intern dins del Govern perquè "no pot ser que una activitat econòmica estigui sense assegurar".
Per tot plegat i davant dels danys importants que ha patit l'empresa, el conseller ha dit que treballaran en dues línies. La primera és buscar una ubicació alternativa temporal, tot i que Sàmper ja ha avisat que "no serà fàcil" perquè és una planta de gairebé 20.000 metres. D'altra banda, ha assegurat que també intentaran "agilitzar" tots els permisos necessaris perquè aquesta activitat es pugui reprendre al més aviat possible. De fet, Sàmper ha avançat que ja s'ha concertat una reunió dilluns de la setmana que ve entre l'empresa i l'Agència de Residus de Catalunya.
L'empresa no descarta el tancament
La planta d'Artés és la més important dels cinc centres de reciclatge que té el grup i gestiona 40.000 tones de residus l'any. En total, la divisió ambiental del grup dona feina a un centenar de persones. En aquest sentit, el director ambiental del grup, José Luís Sánchez, ha explicat que algunes d'aquestes persones s'han pogut reubicar, però ha avisat que, si no es troba aviat una ubicació alternativa, l'empresa no descarta cap opció, fins i tot el tancament. L'empresa calcula que les pèrdues per l'incendi poden ser milionàries.