L'incendi de Navarcles obliga a confinar 7.000 persones

Protecció Civil ha enviat a les set de la tarda un nou missatge ES-Alert per confinar tot el nucli urbà de Sallent, al Bages, unes 7.000 persones, a causa de l'incendi forestal iniciat a Navarcles, i pel qual ja s'havia confinat la zona de Cabrianes, el polígon industrial Berenguer, a Sallent, i la zona oest del nucli d'Artés.
El foc s'ha iniciat cap a tres quarts de quatre de la tarda i ja ha afectat unes 30 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. El foc ha arribat a una indústria i ha cremat palets i un camió. 25 dotacions dels Bombers treballen en el foc de vegetació, situat als marges del pont de Cabrianes, i també per protegir la zona d'oficines de l'empresa afectada.
Pel que fa al foc, el flanc dret ha quedat ancorat a un camí i en un principi no l'ha saltat. Els efectius treballen aquest àmbit, però prioritzen el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta vegetació forestal. Els Bombers també han explicat que hi ha diversos focus secundaris en els quals treballen.
Inicialment, les flames han obligat a tallar durant quatre hores l'autovia C-25 entre Sallent i Artés en ambdós sentits de la marxa, però s'ha reobert a les 20 hores d'aquest dimecres.