Cardona reclama a la Diputació una solució definitiva per a les obres de l'avinguda del Rastrillo

L'Ajuntament de Cardona reclama a la Diputació de Barcelona una solució definitiva per a les obres de rehabilitació de l'avinguda del Rastrillo, la principal entrada al municipi, després de mesos d'incidències, la rescissió del contracte amb l'empresa adjudicatària i l'esfondrament d'una part del mur lateral. El consistori planteja ara una proposta per completar l'actuació amb garanties i reclama terminis clars i àgils.
Unes obres iniciades el febrer de 2025
Les obres, promogudes i executades per la Diputació de Barcelona, van començar el febrer de 2025. Des de les primeres visites d'obra, els serveis tècnics municipals van detectar problemes en l'execució i situacions que obligaven a modificar o replantejar aspectes del projecte inicial.
El novembre de 2025, la Diputació va rescindir el contracte amb l'empresa constructora per problemes relacionats amb l'execució. En aquell moment s'havia executat aproximadament el 40% del projecte inicial, fet que va obligar a plantejar-ne una redefinició per revisar els treballs ja realitzats, corregir les deficiències detectades i determinar com executar la part pendent.
"Des del primer moment hem estat exigents perquè el nostre objectiu no és simplement acabar unes obres, sinó acabar-les bé. Parlem d'una de les principals entrades de Cardona i necessitem una actuació segura, funcional i a l'altura del municipi", afirma l'alcaldessa, Lluïsa Aliste.
L'esfondrament del mur va agreujar la situació
La situació es va complicar encara més el gener de 2026, quan es va esfondrar una part del mur lateral de l'avinguda del Rastrillo. Davant d'aquest episodi, es van executar actuacions d'emergència per retirar els elements que comportaven un risc i evitar nous esfondraments.
Posteriorment, s'han fet estudis tècnics per analitzar les causes de l'esfondrament i les filtracions d'aigua que han afectat l'Auditori Valentí Fuster, situat a l'altra banda de la via. Segons el consistori, els resultats apunten a errors en el projecte inicial de l'avinguda i deficiències en l'execució de les obres, així com a problemes en el sistema de drenatge.
"Durant aquests mesos hem prioritzat el diàleg i hem mantingut reunions tècniques i polítiques amb la Diputació perquè per a nosaltres el més important ha estat trobar una solució. Però la situació no es pot allargar indefinidament i ara necessitem concretar com i quan es resoldrà", assenyala Aliste.
El consistori vol assumir la reconstrucció del mur
Després de les diferents reunions entre les dues administracions, l'Ajuntament ha posat sobre la taula una proposta per desencallar les actuacions. D'una banda, reclama que es redefineixi el projecte de rehabilitació de l'avinguda del Rastrillo per incloure els treballs que encara queden pendents, corregir les actuacions que presenten deficiències i incorporar les millores que considera necessàries, especialment en matèria de seguretat viària a la zona dels aparcaments.
Paral·lelament, el consistori proposa assumir directament la redacció del projecte i l'execució de les obres de reconstrucció del mur esfondrat, incorporant-hi les millores de seguretat i d'integració de l'entorn que es considerin necessàries.
"Hem posat una proposta concreta sobre la taula perquè volem avançar. L'Ajuntament està disposat a assumir la iniciativa en la reconstrucció del mur, redactar el projecte i executar les obres. El que demanem ara són acords, terminis clars i agilitat per poder deixar enrere aquesta situació", explica l'alcaldessa.
El consistori remarca que la prolongació de les obres afecta la mobilitat, els veïns, l'activitat dels comerços i les empreses i la imatge d'una de les principals entrades a Cardona, així com l'accés a l'entorn del conjunt monumental del Castell de Cardona.
L'Ajuntament manté la voluntat de continuar negociant amb la Diputació de Barcelona per arribar a un acord, però reclama que aquesta nova etapa permeti concretar una solució tècnica definitiva, el finançament necessari i un calendari clar d'execució.