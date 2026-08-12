Manresa acumula almenys vuit robatoris en locals de restauració des del juny

Manresa viu un repunt de robatoris nocturns en establiments de restauració que ha incrementat la preocupació entre els empresaris afectats. Segons ha avançat Regió7 i han confirmat els Mossos d'Esquadra a NacióManresa, des de principis de juny s'han comptabilitzat almenys vuit robatoris consumats, a més de diversos intents d'intrusió en diferents punts de la ciutat. Els cossos de seguretat mantenen oberta una investigació per identificar i detenir els autors.
Els últims casos s'han produït aquesta mateixa matinada
Entre els episodis més recents hi ha el d'un bar del carrer de Francesc Moragas, on un assaltant ha forçat la persiana metàl·lica amb l'ajuda d'una cadira de l'exterior i ha acabat trencant el vidre de la porta per entrar al local. L'individu s'ha endut diners en efectiu, un ordinador portàtil, una PDA i un terminal d'apostes.
Paral·lelament, un establiment del passeig de Pere III ha patit un intent de robatori que ha provocat danys a les finestres. El mateix local ja havia patit un episodi similar fa pocs dies. A aquests fets s'hi afegeix un altre intent registrat la matinada de dijous en un obrador pròxim.
Robatoris ràpids durant la matinada
Els casos detectats comparteixen un patró. Els autors actuen generalment entre les dues i les quatre de la matinada, quan els establiments estan tancats i no hi ha personal a l'interior.
Per accedir als locals utilitzen eines de palanca o objectes contundents per forçar persianes, vidres o finestres. Un cop a dins, es mouen amb rapidesa i es dirigeixen directament als punts on saben que poden trobar diners en efectiu, licors o pots de propines.
La reiteració d'episodis en alguns establiments en poques setmanes ha fet augmentar les mesures de prevenció entre els responsables dels negocis, que reclamen una resposta coordinada davant d'una situació que també els obliga a assumir els costos dels desperfectes.
Mossos i Guàrdia Urbana reforcen els patrullatges
La Policia Científica dels Mossos d'Esquadra ha recollit indicis i imatges de les càmeres de seguretat dels establiments afectats per avançar en les investigacions. L'Ajuntament de Manresa treballa amb la hipòtesi que alguns dels delictes podrien haver estat comesos per les mateixes persones, que tindrien algun coneixement previ de la distribució dels locals.
El consistori també ha confirmat un increment de la presència policial a tot el municipi. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han intensificat els patrullatges preventius en tots els torns, combinant agents uniformats amb efectius de paisà.
Representants municipals i el caporal de barri també han visitat directament els establiments afectats per conèixer les incidències de primera mà i traslladar la informació recollida a les línies d'investigació obertes.
Junts reclama una reunió urgent amb els afectats
El grup municipal de Junts per Manresa ha reclamat una "resposta immediata" davant la reiteració dels robatoris i ha demanat convocar urgentment una reunió entre l'Ajuntament i els comerciants i restauradors afectats.
La formació considera que les mesures anunciades fins ara pel govern local han quedat superades pels fets registrats aquesta mateixa nit de dimarts. Per això, proposa un dispositiu policial "ampli, coordinat i visible" de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana a les zones comercials.
Junts també ha emplaçat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a implicar-se directament davant la situació que viu Manresa i ha tornat a reclamar un canvi legislatiu contra la reincidència per evitar que aquests episodis es repeteixin.