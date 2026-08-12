Denuncien un motorista que circulava a 181 km/h en un tram de 90 al Moianès

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els agents el van detectar dissabte 8 d'agost circulant a 181 km/h per la carretera N-141c, dins del terme municipal de Moià, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.
El motorista circulava al doble del límit
Els fets es van produir durant un control de velocitat de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra al punt quilomètric 24 de la N-141c. Els agents van detectar una motocicleta que circulava a 181 km/h, més del doble de la velocitat màxima permesa en aquest tram.
El conductor formava part d'un grup de 12 motocicletes que circulaven per sobre del límit establert. Set d'aquestes motos ho feien, a més, a una velocitat superior als 160 km/h. Els agents van aturar el motorista i li van comunicar que quedava denunciat per conduir a una velocitat penalment punible.
Més de 18.000 vehicles controlats
El control formava part de la campanya coordinada entre els Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit i les policies locals que es va dur a terme entre el 3 i el 9 d'agost per controlar els excessos de velocitat a la xarxa viària.
Durant la campanya es van controlar més de 18.000 vehicles i es van denunciar administrativament 1.939 conductors per excés de velocitat. Entre els casos detectats destaca el del motorista que circulava a 181 km/h per la carretera N-141c al Moianès.