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Un conductor mor a Fonollosa en sortir de la via a la BV-3008

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El vehicle ha bolcat en un barranc al punt quilomètric 11 de la carretera i la víctima era l'únic ocupant

  • Punt aproximat de la BV-3008 on s'ha produït l'accident -

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Publicat el 09 d’agost de 2026 a les 12:17
Actualitzat el 09 d’agost de 2026 a les 18:00

El conductor i únic ocupant d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí després que el vehicle sortís de la via i bolqués en un barranc a la BV-3008, al terme municipal de Fonollosa. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les nou del matí. La víctima és un veí de Camps, del mateix terme de Fonollosa, XMB, de 51 anys.

El vehicle ha bolcat en un barranc

El sinistre s'ha produït per causes que encara s'estan investigant al punt quilomètric 11 de la BV-3008. Per motius que encara no han estat determinats, el turisme ha sortit de la via i ha acabat bolcant en un barranc.

A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle, que viatjava sol.

Tres cossos d'emergències han treballat en el sinistre

Arran de l'accident, s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers han dut a terme tasques d'excarceració per poder extreure la víctima de l'interior del vehicle.

Amb aquesta víctima, són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

El consistori trasllada el condol a la família i al veïnat de Camps

L'Ajuntament de Fonollosa ha expressat el seu condol per la mort del veí del municipi en l'accident de trànsit d'aquest diumenge al matí a la BV-3008. El consistori ha volgut fer arribar el seu "escalf, estima i suport" a la família, les amistats i les persones properes a la víctima, i especialment al veïnat de Camps, d'on era veí.

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