Castellbell i el Vilar incorpora un nou vehicle per reforçar la Guàrdia Municipal

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha incorporat aquest agost un nou vehicle a la flota de la Guàrdia Municipal amb l'objectiu de reforçar el servei, millorar la mobilitat dels agents i oferir una atenció més àgil i eficient a la ciutadania.
Un reforç per millorar el servei
El nou cotxe s'ha adquirit en modalitat de rènting i passarà a formar part dels dos vehicles de què disposa el cos de la Guàrdia Municipal.
Segons l'Ajuntament, aquesta incorporació permetrà reduir els temps de resposta davant les incidències i facilitar els desplaçaments dels agents durant el desenvolupament de les seves funcions, amb la voluntat d'oferir un servei més proper i eficaç.
La seguretat, una prioritat del govern municipal
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha remarcat que "la seguretat és una prioritat del Govern municipal i, per això, continuarem invertint més recursos, més mitjans i millors eines perquè la Guàrdia Municipal pugui desenvolupar la seva tasca amb les màximes garanties".
Amb aquesta actuació, el consistori referma la voluntat de continuar dotant el cos policial dels recursos necessaris per millorar la seva capacitat operativa i el servei que presta al municipi.